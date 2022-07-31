«الفلك الدولى» يعلن سقوط حطام الصاروخ الصينى على 3 دول

أعلن مركز الفلك الدولي منذ قليل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن وزارة الدفاع الأمريكية أصدرت تقريرا يؤكد سقوط حطام الصاروخ الصيني في الساعة 16:51 بتوقيت جرينتش فوق ماليزيا بالقرب من بروناي.

وأوضح مركز الفلك الدولي، أن حطام الصاروخ الصيني ينتشر عادة في منطقة عرضها 70 كم وطولها 2000 كم، وهي المنطقة التي تشمل ماليزيا وبروناي والفلبين.

وكانت الصين أطلقت الصاروخ «لونغ مارش 5 بي» في 24 يوليو الجاري، حيث كان يحمل على متنه وحدة مختبر إلى مشروع محطة الصين الفضائية التي لا تزال قيد الإنشاء.