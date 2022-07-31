الأحد 31 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

البرازيل تطالب «واتساب» بتأجيل إطلاق ميزة «المجتمعات» حتى يناير 2023

واتساب
واتساب
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طلب الادعاء العام البرازيلي من منصة المراسلة "واتساب" تأجيل إطلاق ميزتها الجديدة التي تسمى "المجتمعات" في البرازيل حتى يناير 2023؛ لتجنب انتشار الأخبار المزيفة أثناء وبعد جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المقررة فى أكتوبر من هذا العام.

وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون في البرازيل، حسبما نقل موقع "جادجتس 360" التقنى، إن الانتشار الواسع للأداة الجديدة يأتي "في وقت يمكن أن يتهدد فيه الاستقرار الديمقراطى فى البلاد بسبب الأخبار الكاذبة حول عمل المؤسسات ونزاهة نظام التصويت البرازيلي".

وأشار مكتب المدعي العام الفيدرالى إلى أن الميزة الجديدة لواتساب ستعمل على زيادة عدد المستخدمين في مجموعة الدردشة الواحدة من 256 عضوًا في الوقت الحالي إلى 512 عضوًا؛ مما يسمح بإرسال الرسائل إلى 2560 شخصًا فى وقت واحد، وبالتالي سيزيد من قدرة المستخدمين على نشر المحتوى بسرعة فائقة.

وقال مكتب المدعي العام الفيدرالي، إن خاصية "المجتمعات" يمكن أن تقوض الخطوات الفعالة التي اتخذتها واتساب في السنوات الأخيرة لاحتواء انتشار الأخبار المزيفة.

من جانبه، قال متحدث باسم واتساب، إن الشركة ستواصل التقييم الدقيق لأفضل وقت لإطلاق المنصة الجديدة وسترد على النحو الواجب على طلب السلطات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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