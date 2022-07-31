الأمن يحرر كفيفًا محتجزا بإحدى الشقق السكنية فى الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف حقيقة ما تم تداوله على "فيس بوك" بشأن إحتجاز شخص "كفيف" خلف باب حديدى بإحدى الشقق السكنية بالجيزة .

عقب رصد تداول إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" خبراً يتضمن الإدعاء بإحتجاز أحد الأشخاص "كفيف" خلف باب حديدى مغلق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة ولا يسمح بخروجه ولا يعتنى به أحد .

بالفحص أمكن تحديد المواطن المعنى بالخبر (مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).. وبالإنتقال تم التقابل مع شقيقيه وقررا أنهما يقيما بالشقة صحبة شقيقهما المذكور "كفيف" وأن الباب الحديدى بقصد حمايته أثناء تواجدهما بالخارج مع السماح له بالتواصل مع الجيران .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.