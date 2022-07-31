الأحد 31 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 31 يوليو 2022 فى القاهرة ومحافظات مصر

الصلاة
الصلاة
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مواقيت الصلاة تبرز مع بداية العام الهجري الجديد 1444 هـ، حيث يحرص المسلمون في مصر ودول العالم على اغتنام الأجر والثواب كاملًا بالالتزام في أداء الصلوات الخمس في مواعيدها دون تأخير للصلاة وليس  قضاء.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 31 يوليو 2022

ويتصدر البحث عن مواقيت الصلاة في القاهرة وبعض المحافظات، اليوم الأحد 31 يوليو 2022 الموافق الثاني من محرم 1444 هـ، محركات البحث العالمية جوجل وتويتر، وتقدم الدستور في السطور الآتية مواقيت الصلاة اليوم الأحد ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء والتحديثات اليومية.

 

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وفيما يلي مواقيت الصلاة اليوم الأحد في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الأحد 31 يوليو 2022

صلاة الفجر 3:35 صباحاً 

أذان الظهر 12:01 مساء

أذان العصر 3:38  مساءً

أذان المغرب 6:49  مساءً

أذان العشاء 8:16 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأحد 31 يوليو 2022

وقت صلاة الفجر 3:36 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:07 مساء

موعد أذان العصر 3:46 مساءً

موعد أذان المغرب 6:57 مساءً

موعد أذان العشاء 8:25 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأحد 31 يوليو 2022

وقت صلاة الفجر 3:29 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:57 صباحاً

موعد  أذان العصر 3:35 مساءً

موعد أذان المغرب 6:46 مساءً

موعد أذان العشاء 8:14 مساءً       

مواقيت الصلاة في مرسي مطروح اليوم الأحد 31 يوليو 2022

وقت صلاة الفجر 3:46 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:17 مساء

موعد أذان العصر 3:57 مساءً

موعد أذان المغرب 7:08 مساءً

موعد أذان العشاء 8:37 مساءً

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مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأحد 31 يوليو 2022

وقت صلاة الفجر 4:22 صباحاً.

موعد أذان الظهر 12:31 مساء.

موعد أذان العصر 3:55 مساءً.

موعد أذان المغرب 7:08 مساءً.

موعد أذان العشاء 8:29 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الأحد 31 يوليو 2022

وقت صلاة الفجر 3:45 صباحاً.

موعد أذان الظهر 12:03 مساء.

موعد أذان العصر 3:35 مساءً.

موعد أذان المغرب 6:46 مساءً.

موعد أذان العشاء 8:10 مساءً.

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم الأحد 31 يوليو 2022

وقت صلاة الفجر 3:30 صباحاً.

موعد أذان الظهر 11:49 صباحاً.

موعد أذان العصر 3:22 مساءً.

موعد أذان المغرب 6:33 مساءً.

موعد أذان العشاء 7:58 مساءً.

مواقيت الصلاة الصلاة 31 يوليو 2022 اليوم الأحد مواقيت الصلاة اليوم الأحد 31 يوليو 2022 موعد آذان الظهر وقت صلاة الفجر

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