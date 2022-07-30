السبت 30 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

سياسي

بطل مصر في السلاح: اخترت اللعبة لاختلافها.. وأسرتى شجعتنى

بطل مصر فى السلاح
بطل مصر فى السلاح
ads

تحدث محمد السيد، بطل مصر في السلاح، الحاصل على ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط 2022، عن بداية ممارسته لعبة السلاح، وما واجهه من ضغوط وتحديات.

وقال السيد، في صالون التنسيقية، اليوم، تحت عنوان "مع أبطال مصر.. ودور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، إن لعبة السلاح غير معروفة في مصر، وليست منتشرة كالألعاب الأخرى مثل كرة القدم أو اليد وغير من ذلك من الألعاب الشهيرة التي تحوذ على إعجاب المواطنين.

ولفت السيد، إلى أن بداياته في اللعبة كانت بتشجيع والديه، وهما مدربا سلاح، ووفرا له كل الدعم والتشجيع ونقل خبراتهم إليه.

وأوضح بطل مصر في السلاح، أن ما جذبه للممارسة للعبة السلاح هو زي السلاح المختلف والخوذة التي يرتديها اللاعب وصعوبة اللعبة واختلافها عن الألعاب المنتشرة.

واختتم حديثه قائلا: "أردت اختيار لعبة مختلفة وغير منتشرة وأتميز بها وأتفوق في ممارستها، وهو ما تم بالفعل، وأن الصعوبات التي واجهته في بداية ممارسته للعبة هي تكاليف بعض الأشياء داخل اللعبة الباهظة، كالسيف والزي، والتنسيق بين الدراسة واللعبة".

الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي محافظة الشرقية البحر المتوسط مجلس النواب عضو مجلس النواب التنمية المستدامة فرص عمل فرص العمل بطل مصر في السلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الانتهازية» و«الجهل» فى التعامل مع أزماتنا

الأكثر قراءة

الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي 2022

الجماهير تساند النادى الأهلى أمام المقاولون العرب بالدورى

الآن رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي 2022 بالجنيه

من هو الفنان طارق النهرى المفرج عنه بقرار العفو الرئاسى؟

مصادر بـ التعليم: الوزارة تستعد لعقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 30- 7 -2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ما تعدنا به الحكومة

د.أحمد الخميسى

دكتور عطية.. مزيل للروائع

د. منى حلمى

السياحة والإنتاج.. والبناء الداخلى

علي سعدة

الدبة تقتل صاحبها

أحمد الصغير

«الجماعة الإسلامية» واستمرار الرقص مع الشيطان!

عبدالوهاب الحمادي

نجيب محفوظ والاحتلال العراقى لدولة الكويت

حسين دعسة

أسرار تحدد مستقبل الصراع الأمريكى- الصينى فى 120 دقيقة

كريم فرغلى

بعد «كيرة والجن».. السينما التاريخية وعودة الفيلم الضال

صور

الجماهير تساند النادى الأهلى أمام المقاولون العرب بالدورى

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر

«الناجح يرفع إيده»: مؤتمر لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الأزمة السياسية فى إسرائيل على ميزانية الأمن؟

وزير الخارجية اللبنانى: متفائل بالوصول لاتفاق بين بيروت وإسرائيل بوساطة أمريكية

الرئاسة الفلسطينية تدين استشهاد فتى برصاص الاحتلال في رام الله