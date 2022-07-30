بطل مصر في السلاح: اخترت اللعبة لاختلافها.. وأسرتى شجعتنى

تحدث محمد السيد، بطل مصر في السلاح، الحاصل على ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط 2022، عن بداية ممارسته لعبة السلاح، وما واجهه من ضغوط وتحديات.

وقال السيد، في صالون التنسيقية، اليوم، تحت عنوان "مع أبطال مصر.. ودور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، إن لعبة السلاح غير معروفة في مصر، وليست منتشرة كالألعاب الأخرى مثل كرة القدم أو اليد وغير من ذلك من الألعاب الشهيرة التي تحوذ على إعجاب المواطنين.

ولفت السيد، إلى أن بداياته في اللعبة كانت بتشجيع والديه، وهما مدربا سلاح، ووفرا له كل الدعم والتشجيع ونقل خبراتهم إليه.

وأوضح بطل مصر في السلاح، أن ما جذبه للممارسة للعبة السلاح هو زي السلاح المختلف والخوذة التي يرتديها اللاعب وصعوبة اللعبة واختلافها عن الألعاب المنتشرة.

واختتم حديثه قائلا: "أردت اختيار لعبة مختلفة وغير منتشرة وأتميز بها وأتفوق في ممارستها، وهو ما تم بالفعل، وأن الصعوبات التي واجهته في بداية ممارسته للعبة هي تكاليف بعض الأشياء داخل اللعبة الباهظة، كالسيف والزي، والتنسيق بين الدراسة واللعبة".