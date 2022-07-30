زيلينسكى يدعو الى إخلاء منطقة دونيتسك التى تشهد معارك فى شرق أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن الحكومة الأوكرانية قررت الإجلاء الإلزامي للسكان في المنطقة المحيطة بمدينة دونيتسك بشرق البلاد التي كانت مسرحا لمعارك عنيفة مع روسيا.



وأضاف زيلينسكي، في خطاب ألقاه في وقت متأخر من الليل، أن على مئات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا في مناطق القتال في حوض دونباس الأوسع مغادرة المنطقة.



ويضم حوض دونباس منطقتي لوجانسك ودونيتسك.

وفي وقت سابق، قال الجيش الأوكراني، اليوم السبت، إنه قتل العشرات من الجنود الروس ودمر مستودعين للذخيرة خلال قتال في منطقة خيرسون محور الهجوم المضاد لكييف في الجنوب وحلقة وصل رئيسية في خطوط الإمداد الروسية.

وقالت القيادة الجنوبية للجيش إن حركة السكك الحديدية المتجهة إلى خيرسون عبر نهر دنيبرو توقفت، مما قد يزيد من عزل القوات الروسية غربي النهر عن الإمدادات في شبه جزيرة القرم المحتلة وفي الشرق.

وتشير تقديرات مسئولي الدفاع والاستخبارات في بريطانيا، وهي أحد أقوى حلفاء أوكرانيا الغربيين منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، إلى أن القوات الروسية تواجه متاعب في الحفاظ على زخمها.

واستخدمت أوكرانيا أنظمة صواريخ بعيدة المدى حصلت عليها من الغرب لإلحاق أضرار جسيمة بثلاثة جسور عبر نهر دنيبرو في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى عزل مدينة خيرسون- وفقا لتقدير مسئولي الدفاع البريطانيين- مما يجعل الجيش الروسي التاسع والأربعين المتمركز على الضفة الغربية للنهر في وضع ضعيف للغاية.

وقالت القيادة الجنوبية لأوكرانيا إن أكثر من 100 جندي روسي قتلوا وسبع دبابات دمرت في قتال أمس الجمعة في أقاليم وميكولايف وأوديسا بجنوب البلاد.

وطلب النائب الأول لرئيس مجلس خيرسون الإقليمي، يوري سوبوليفسكي، من السكان الابتعاد عن مستودعات الذخيرة الروسية.

وكتب على تيليجرام يقول "الجيش الأوكراني يكثف الضغط على الروس وهذه ليست سوى البداية".