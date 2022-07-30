السبت 30 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادث سير ببنى سويف

حادث مروري
حادث مروري
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وقع حادث مروري نتيجة انقلاب سيارة في طريق بني سويف الصحراوي، والذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ كل الإجراءات القانونية وجار إزالة آثار الحادث.

كان قد تلقى اللواء أسامة حلمى، مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى بنى سويف الفيوم .

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من أحمد أسامة أبو السباع، 21 سنة، مصابا بجروح وكدمات بالجسم، أحمد محمد يوسف، 27 سنة، مصابا جروح وكدمات بالجسم والرأس، محمد مجدى عبد التواب، 19 سنة، مصابا بجروح وكدمات بالجسم، مصطفى سيد بيومى، 17 سنة، مصابا بجروح وكدمات بالجسم، محمود شعبان صابر، 28 سنة، مصابا بجروح وكدمات بالجسم واشتباه كسر الساق الأيمن، شريف عنتر عبد السلام، 35 سنة، مصابا بجروح وكدمات بالجسم واشتباه كسر بالساق اليمنى.

وجميعهم مقيمون هوارة بمحافظة الفيوم وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى.

محافظة بني سويف سيارات الإسعاف حادث مرورى أمن بني سويف الطريق الصحراوي قرية هوارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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