السبت 30 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محافظات

«شعراوي»: بدء اختبارات الالتحاق ببعض دورات الخطة التدريبية الجديدة بسقارة

مركز تدريب التنمية
مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة
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أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن بدء اختبارات الالتحاق ببعض الدورات التي تتضمنها الخطة التدريبية الجديدة للمحليات 2022/2023، اليوم السبت، بمركز التنمية المحلية بسقارة، لتصفية المرشحين من المحافظات والوزارة للالتحاق بدورات إعداد المدربين TOT، لافتًا إلى أهمية الارتقاء بمستوى العنصر البشري بالمحافظات لدوره الرئيسي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة، وبما ينعكس إيجابيًا على رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن دورات الـ(TOT) التي ينظمها مركز سقارة في خطته التدريبية تسهم في تخريج عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية، ولتدريب العاملين لا مركزيًا في المحافظات، مشيرًا إلى أن الملتحقين بهذه الدورة يتم تدريبهم على تصميم البرامج التدريبية، ومهارات العرض والتقديم، ومعرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدى المتدربين وكيفية تصحيحها أثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني وخلق روح المنافسة لدى المتدربين، وبما يعمل على تطوير مهارات العاملين بالمحليات، وانعكاس ذلك على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

وأضاف اللواء شعراوي أن الهدف العام لبرامج TOT التي ينظمها مركز سقارة هو إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع إكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، لافتًا إلى أنه سيتم الاستعانة بخريجي دورة "TOT" في بعض الدورات المنفذة بمركز سقارة كمدربين بالمركز والمحافظات.

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