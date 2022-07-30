«أبو الغيط» يدعو القوى السياسية العراقية إلى وقف التصعيد وإعلاء صوت الحكمة

ناشد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، جميع القوى السياسية العراقية العمل على وأد الفتنة بسرعة، ووقف منحنى التصعيد الذي قد يخرج بالأوضاع في البلاد عن السيطرة، مُشدداً على أن خروج الامور عن السيطرة لن تكون في مصلحة العراق ولا لصالح أي طرف.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أن أبو الغيط يتابع عن كثب مجريات الأزمة الجارية بالعراق، وأنه يضم صوته إلى صوت القيادات العراقية الحكيمة التي تطالب بضرورة تحمل الجميع المسئولية، وأن تتصرف كل الأطراف بتعقل وان تضع مصلحة العراق العليا قبل أية مصالح شخصية او حزبية ضيقة.

وأوضح المتحدث أن الحوار يظل الوسيلة الوحيدة لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الحالية، وأن الأمر يتطلب حواراً حقيقياً ومخلصاً بين مختلف مكونات الطيف السياسي مع البعد عن التشنج أو الرغبة في الاستئثار.

وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى ضرورة جلوس الكتل السياسية والتحاور والتفاهم من أجل العراق والعراقيين، والابتعاد عن لغة التخوين والإقصاء، مشددًا على ضرورة التحلي بروحٍ وطنية عالية.

ووفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات «تويتر»، قال الكاظمي، في نص كلمته اليوم، بشأن تطورات الأحداث الجارية في العراق: «أتوجه إليكم في هذا الظرف الحسّاس جدًا، بكل صدقٍ ومحبة، وفي هذا الشهر المقدس والمحرم، ونحن شعبٌ عُرِفَ عنه الإيمان بالقيم والمبادئ السامية الكريمة، نعفو ونصفح لأجل الإخوة والمساواة، ولأجل الهدف السامي الإنساني والوطني».

وأضاف: «إن هذا الشعب الصابر المضحي، الذي ما بخل يومًا من أجل العراق من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، يستحق منا ردًا يليق بحجم هذه التضحيات».