السبت 30 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الكرازة

الروح القدس في مؤتمر «The Guarantee» لـ«ثانوي سوهاج»

كنيسة
كنيسة
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نظمت خدمة ثانوى بكنيسة الشهيد مار جرجس في سوهاج مؤتمرها السادس لشباب وشابات المرحلة الثانوية، في الفترة من 26 يوليو إلى 28 من الشهر نفسه، في بيت القديس سمعان الخراز بوادي النطرون حضره ما يقرب من ٢٥٠ بين مخدومين وخدام.

وتناول المؤتمر موضوعات تخص الروح القدس من عدة جوانب حيث حمل اسم "The Guarantee" أي "العربون"، واختار المنظمون الآية "وَلَكِنَّ اَلَّذِي صَنَعَنَا لِهَذَا عَيْنِهِ هُوَ اَللهَ اَلَّذِي أَعْطَانَا أيْضًا عَرْبُونَ الرُّوْحِ" (٢كو ٥: ٥) شعارًا له، وتضمنت محاضراته عناوين "الروح القدس كتابيًّا" و"الروح القدس والأسرار" و"الروح القدس وعمله فينا"، بالإضافة إلى ورش عمل عن الروح القدس في حياتنا اليومية، كما أقيم عدد من الفقرات الترفيهية المتنوعة.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم السيدة العذراء مريم صوم السيدة العذراء القبطية الأرثوذكسية لكنيسة القبطية الأرثوذكسية السيدة العذراء مريم كنيسة الشهيد مار جرجس

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