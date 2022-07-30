السبت 30 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

6 مصابين فى انقلاب «ميكروباص» أسفل الطريق الإقليمى بالشرقية

اصابات
اصابات
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أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفل الطريق الإقليمي بناحية نزلة بلبيس بدائرة مركز بلبيس بالشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفل الطريق الإقليمي بجوار نزلة العاشر بدائرة مركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

ونقل المصابون جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص الطريق الإقليمي نزلة بلبيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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