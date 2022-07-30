6 مصابين فى انقلاب «ميكروباص» أسفل الطريق الإقليمى بالشرقية

أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفل الطريق الإقليمي بناحية نزلة بلبيس بدائرة مركز بلبيس بالشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفل الطريق الإقليمي بجوار نزلة العاشر بدائرة مركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

ونقل المصابون جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.