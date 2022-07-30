السبت 30 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

فى إطار استعدادات مصر لمؤتمر المناخ cop27 ..

البيئة: إطلاق الماراثون البيئى السنوى للعام الثانى على التوالى بالإسكندرية تحت عنوان «من أجل مكافحة التغيرات المناخية»

إطلاق المارثون البيئى
إطلاق المارثون البيئى
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تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وفى إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية «cop 27»، والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، نظمت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية الماراثون البيئى السنوى للعام الثانى على التوالى، تحت عنوان "من أجل مكافحة التغيرات المناخية"، وذلك بالتعاون مع محافظة الاسكندرية ومديرية أمن الاسكندرية وجمعية الهلال الأحمر المصرى، وهيئة الإسعاف لتأمين المتسابقين، بالإضافة إلى جمعيتى بانلاستيك وستريف.

إطلاق المارثون البيئى 

وقد أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بوعي الشباب بالأخطار التي تهدد البيئة، ومنها قضية التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الماراثون هذا العام يهدف إلى التوعية بهذه بقضية وسبل مواجهة آثارها السلبية، وحشد طاقات الشباب للمشاركة الإيجابية فى هذه القضية الهامة، كما تم أيضاً خلال الفعالية إلقاء الضوء على مشكلة المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام وطرق الحد منها من خلال البدائل الآمنة والصديقة للبيئة.

 

إطلاق المارثون البيئى 
إطلاق المارثون البيئى 
إطلاق المارثون البيئى 
إطلاق المارثون البيئى 
إطلاق المارثون البيئى 
إطلاق المارثون البيئى 
إطلاق المارثون البيئى 
إطلاق المارثون البيئى 
إطلاق المارثون البيئى 
إطلاق المارثون البيئى 

وقد شارك فى الماراثون ما يقرب من 500 شاب وفتاة من مختلف الأعمار والفئات، حيث بدأ الماراثون من أمام قلعة قايتباى التاريخية إلى مكتبة الإسكندرية والعودة لمسافة 10 كم.

جدير بالذكر أن منطقة قلعة قايتباى تعد من أهم المناطق التاريخية المطلة على ساحل البحر المتوسط، وكانت مهددة من ارتفاع مستوى سطح البحر، وقد قامت الدولة من خلال الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بإنشاء عدد من المشروعات الضخمة لحماية هذا المكان التاريخى الهام، وتم تأمينه بالكامل ضد أى آثار سلبية محتملة بسبب التغيرات المناخية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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