السبت 30 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارة و«توك توك» بالبحيرة

تصادم سيارة و«توك
تصادم سيارة و«توك توك
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لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بكسور مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة وتوك توك بمركز أبوالمطامير في البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين استقبال مستشفي أبو المطامير المركزى ضحايا حادث تصادم سيارة ملاكى وتوك توك بطريق مركز أبو "المطامير - جناكليس".

وأسفر الحادث عن مصرع "محمد - ا - س" 44 سنة و"مصطفى - ر - ا" 17 سنة أبوالمطامير، كما أصيب كل من "رانيا- ص - ا"21 سنة بكدمات متعددة بالجسم و"حبيبة - م - ا" 15 سنة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

حادث تصادم مركز أبو المطامير البحيرة أمن البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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