السبت 30 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

انتشال جثة طفل غرق بمياه الرياح التوفيقى فى القليوبية

جثة طفل
جثة طفل
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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقي دائرة مركز شرطة كفر شكر، وجرى نقل الجثة لمستشفى كفر شكر المركزي والتي أحالته لمشرحة مستشفى بنها التعليمي لتشريح الجثمان ومناظرة الطبيب الشرعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير الحماية المدنية يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بغرق طفل بمياه الرياح التوفيقى أثناء الاستحمام بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

على الفور جرى الدفع بفرق الإنقاذ النهري، والتي تمكنت من انتشال الجثمان من المياه، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "حسين محمود حسين" مقيم قرية كفر عزب غنيم مركز ومدينة كفر شكر، يبلغ من العمر 15 سنة، في أثناء الاستحمام بمياه الرياح التوفيقى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الإنقاذ النهري القليوبية انتشال جثة طفل كفر شكر

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