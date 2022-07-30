السبت 30 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

11 مصابًا فى انقلاب «ميكروباص» بالشرقية

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
ads

أصيب 11 شخصا بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، اليوم السبت، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "مصر - إسماعيلية" نطاق مدينة العاشر من رمضان بالشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق "مصر - الإسماعيلية"، وأسفر عن إصابة 11 شخصًا، وذلك نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص إثر اختلال عجلة القيادة، ونقل المصابين إلى مستشفى دار الفؤاد، لتلقى الإسعافات الأولية.

تحرر محضر بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

حادث نقلاب سيارة ميكروباص طريق مصر إسماعيلية مدينة العاشر

رئيس التحرير

وائل لطفي

تغيير الفهم المادى للزواج

الأكثر قراءة

من هو الفنان طارق النهرى المفرج عنه بقرار العفو الرئاسى؟

«الداخلية» تضبط 38 تمثالًا وقطع ذهبية مع عاطل في الفيوم

مصدر: عرض مسرحية مميزة على قنوات المتحدة ضمن بروتوكول الشركة مع «الثقافة»

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 30- 7 -2022

100 جنيه على «بطاقة التموين».. الفئات المستفيدة وموعد صرفها

«الزراعة» تصدر نشرة توصيات لمزارعي البصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب الحمادي

نجيب محفوظ والاحتلال العراقى لدولة الكويت

حسين دعسة

أسرار تحدد مستقبل الصراع الأميركي - الصيني في 120 دقيقة

كريم فرغلى

بعد «كيرة والجن».. السينما التاريخية وعودة الفيلم الضال

ماجد حبته

بايدن وشى.. مكالمة خامسة!

سارة شريف

ليست معركة مهاجرين

صفاء النجار

غياب الأفلام الرياضية المصرية

محمد المعموري

ستبقى مصر بخير بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى ميلاد المحرر سيمون بوليفار والقائد هوجو شافيز

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر

«الناجح يرفع إيده»: مؤتمر لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

الشوط الأول.. أليو ديانج يهز شباك المقاصة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الأزمة السياسية فى إسرائيل على ميزانية الأمن؟

وزير الخارجية اللبنانى: متفائل بالوصول لاتفاق بين بيروت وإسرائيل بوساطة أمريكية

الرئاسة الفلسطينية تدين استشهاد فتى برصاص الاحتلال في رام الله