11 مصابًا فى انقلاب «ميكروباص» بالشرقية

أصيب 11 شخصا بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، اليوم السبت، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "مصر - إسماعيلية" نطاق مدينة العاشر من رمضان بالشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق "مصر - الإسماعيلية"، وأسفر عن إصابة 11 شخصًا، وذلك نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص إثر اختلال عجلة القيادة، ونقل المصابين إلى مستشفى دار الفؤاد، لتلقى الإسعافات الأولية.

تحرر محضر بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.