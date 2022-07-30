السبت 30 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

السجن مدى الحياة لـ منتج الأفلام الوحشية فى تنظيم داعش

داعش
داعش
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية الحكم على الكندي من أصل سعودي محمد خليفة بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته بالضلوع في تمويل تنظيم داعش الإرهابي، والترويج لجرائمه الوحشية.

 

وقال المدعون الأمريكيون إن خليفة كان "شخصية بارزة" في التنظيم، ووصفوه بأنه وراء "الدعايات الغزيرة" لـ"داعش".

 

وكتب المدعي العام الأمريكي أن خليفة لم ينتج فقط مقاطع الفيديو الدموية، التي يستخدمها "داعش" للتحريض على الهجمات والتنجنيد فحسب، بل قام أيضا بإعدام جنديين سوريين.

 

وبحسب المدعين، فإن التزام المتهم بالعنف والتنظيم الإرهابي، الذي خدم به بفخر لأكثر من خمس سنوات، استمر بلا هوادة حتى تم القبض عليه.

 

وجادل الادعاء في مذكرته بالحكم بأن عقوبة السجن المؤبد "معقولة ومناسبة"، في حين كان محامي خليفة يريد حكما بالسجن 20 عاما.

 

وغادر خليفة، وهو عامل في مجال تكنولوجيا المعلومات ويبلغ من العمر 39 عاما ونشأ في تورنتو، كندا عام 2013 متجها إلى سوريا، حيث تدرب واستخدم مهارته في اللغة الانكليزية لسرد مقاطع فيديوهات الإعدامات في التنظيم.

 

وظهر في عام 2014، وسط لهيب الحرب، وهو يأمر العديد من السوريين بحفر القبور ويطلقون النار على رجل راكع في مؤخرة رأسه، وفي ديسمبر من عام 2019، أطلق النار على العديد من المقاتلين الأكراد المنخرطين في "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة.

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وائل لطفي

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