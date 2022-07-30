السبت 30 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

باريس تستدعي سفير ميانمار بعد إعدام سجناء سياسيين فى بلاده

جيش ميانمار
جيش ميانمار
ads

استدعت الخارجية الفرنسية سفير ميانمار في باريس احتجاجا على إعدام المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد أربعة سجناء سياسيين، حسب وكالة فرانس برس عن مصدر دبلوماسي.

 

واستنادا إلى المصدر "جرى أيضا تذكير سفير ميانمار بدعوة باريس إلى الإنهاء الفوري لأعمال العنف التي يرتكبها النظام العسكري البورمي، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفا منذ الانقلاب في فبراير 2021، وإلى إقامة حوار يشمل جميع الأطراف المعنيين". 

 

وأثارت عمليات الإعدام الأربع التي أُعلن عنها الاثنين، وهي الأولى منذ عقود في ميانمار، إدانة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي الخميس.

 

ورد المجلس العسكري بأن السجناء الذين أُعدموا "يستحقون أحكاما عدة بالإعدام".

 

ومن بين هؤلاء السجناء، فيو زيا ثاو (41 عاما) النائب السابق في "الرابطة الوطنيّة من أجل الديمقراطية"، حزب أونغ سان سو تشي، والذي حُكِم عليه بالإعدام في يناير الماضي لانتهاكه قانون مكافحة الإرهاب.

 

وبينهم أيضاً، الناشط الديمقراطي البارز كياو مين يو (53 عاما) المعروف باسم "جيمي" والذي اشتهر بدوره في التمرّد الطالبي في عام 1988 ضد المجلس العسكري في تلك الفترة. وأوقف الناشط في أكتوبر الماضي وحكم عليه في يناير، لاتهامه بالتحريض على التمرد من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

أما السجينان الآخران اللذان أُعدما فهما رجلان اتُهما بقتل امرأة اشتبها في أنها كانت مخبرة للمجلس العسكري.

 

يذكر أنه منذ الانقلاب العسكري في الأوّل فبراير 2021، حكمت ميانمارا بالإعدام على عشرات المعارضين للمجلس العسكري، لكن لم يكُن قد نُفّذ منها أي حكم حتى الآن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تغيير الفهم المادى للزواج

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

الآن.. نتيجة ثالثة ثانوي أزهر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

من هو الفنان طارق النهرى المفرج عنه بقرار العفو الرئاسى؟

100 جنيه على «بطاقة التموين».. الفئات المستفيدة وموعد صرفها

نتيجة 3 ثانوى أزهر| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية .. نتيجة 3 ثانوى أزهرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب الحمادي

نجيب محفوظ والاحتلال العراقى لدولة الكويت

حسين دعسة

أسرار تحدد مستقبل الصراع الأميركي - الصيني في 120 دقيقة

كريم فرغلى

بعد «كيرة والجن».. السينما التاريخية وعودة الفيلم الضال

ماجد حبته

بايدن وشى.. مكالمة خامسة!

سارة شريف

ليست معركة مهاجرين

صفاء النجار

غياب الأفلام الرياضية المصرية

محمد المعموري

ستبقى مصر بخير بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى ميلاد المحرر سيمون بوليفار والقائد هوجو شافيز

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر

«الناجح يرفع إيده»: مؤتمر لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

الشوط الأول.. أليو ديانج يهز شباك المقاصة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الأزمة السياسية فى إسرائيل على ميزانية الأمن؟

وزير الخارجية اللبنانى: متفائل بالوصول لاتفاق بين بيروت وإسرائيل بوساطة أمريكية

الرئاسة الفلسطينية تدين استشهاد فتى برصاص الاحتلال في رام الله