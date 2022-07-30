الجزائر تستضيف الملتقى الدولى حول نضال المرأة وسياسات تمكينها.. اليوم

تستضيف الجزائر، اليوم السبت، أعمال الملتقى الدولي حول نضال المرأة وسياسات تمكينها، وخاصة "نضال المرأة الجزائرية، من ثورة التحرير إلى مسيرة التعمير"، والذي سيعقد تحت شعار :"المرأة.. نضال، تميز وإبداع"، بمشاركة دولية من قبل عدد من الوزراء المكلفين بالتضامن وقضايا المرأة في عدد من البلدان، وكذلك خبراء دوليين وناشطين في هذا المجال.

ومن المقرر أن يفتتح أعمال هذا الملتقى الدولي، الذي تنظمه وزارتي التضامن والأسرة، والمجاهدين الجزائريتين، رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن.

وسيشهد هذا الملتقى الدولي، الذي يستمر على مدار يومين، جلستين علميتين؛ الأولى حول "نضالات المرأة العربية، المرأة الجزائرية كنموذج"، والثانية تناقش سياسات تمكين المرأة العربية.