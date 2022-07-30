السبت 30 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

الجزائر تستضيف الملتقى الدولى حول نضال المرأة وسياسات تمكينها.. اليوم

الجزائر
الجزائر
ads

 تستضيف الجزائر، اليوم السبت، أعمال الملتقى الدولي حول نضال المرأة وسياسات تمكينها، وخاصة "نضال المرأة الجزائرية، من ثورة التحرير إلى مسيرة التعمير"، والذي سيعقد تحت شعار :"المرأة.. نضال، تميز وإبداع"، بمشاركة دولية من قبل عدد من الوزراء المكلفين بالتضامن وقضايا المرأة في عدد من البلدان، وكذلك خبراء دوليين وناشطين في هذا المجال.

ومن المقرر أن يفتتح أعمال هذا الملتقى الدولي، الذي تنظمه وزارتي التضامن والأسرة، والمجاهدين الجزائريتين، رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن.

وسيشهد هذا الملتقى الدولي، الذي يستمر على مدار يومين، جلستين علميتين؛ الأولى حول "نضالات المرأة العربية، المرأة الجزائرية كنموذج"، والثانية تناقش سياسات تمكين المرأة العربية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تغيير الفهم المادى للزواج

الأكثر قراءة

الآن.. نتيجة ثالثة ثانوي أزهر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

من هو الفنان طارق النهرى المفرج عنه بقرار العفو الرئاسى؟

100 جنيه على «بطاقة التموين».. الفئات المستفيدة وموعد صرفها

الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية .. نتيجة 3 ثانوى أزهرى

مقتل وزير ونجله فى انفجار لغم أرضى بالصومال

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر موقع الأزهر التعليمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب الحمادي

نجيب محفوظ والاحتلال العراقى لدولة الكويت

حسين دعسة

أسرار تحدد مستقبل الصراع الأميركي - الصيني في 120 دقيقة

كريم فرغلى

بعد «كيرة والجن».. السينما التاريخية وعودة الفيلم الضال

ماجد حبته

بايدن وشى.. مكالمة خامسة!

سارة شريف

ليست معركة مهاجرين

صفاء النجار

غياب الأفلام الرياضية المصرية

محمد المعموري

ستبقى مصر بخير بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى ميلاد المحرر سيمون بوليفار والقائد هوجو شافيز

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر

«الناجح يرفع إيده»: مؤتمر لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

الشوط الأول.. أليو ديانج يهز شباك المقاصة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الأزمة السياسية فى إسرائيل على ميزانية الأمن؟

وزير الخارجية اللبنانى: متفائل بالوصول لاتفاق بين بيروت وإسرائيل بوساطة أمريكية

الرئاسة الفلسطينية تدين استشهاد فتى برصاص الاحتلال في رام الله