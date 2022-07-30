ترامب ينصح بيلوسى بعدم زيارة تايوان

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن زيارة رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إلى تايوان ستؤدي إلى تفاقم التوتر مع الصين.

وكتب ترامب في موقعه "Truth Social": "إنها ستجعل الأمور أسوأ فقط"، مضيفًا أن الهدف من تدخلات بيلوسي في قضية تايوان فقط "لخلق المشاكل وكسب المال".

وحسب وسائل الإعلام الأمريكية، ستقوم بيلوسي بجولة آسيوية يوم الجمعة، تشمل اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة، وتايوان.

ورفضت بيلوسي في وقت سابق التعليق حول إذا كانت ستزور تايوان، مشيرة إلى وجود مخاوف أمنية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج، ناقشا مؤخرًا في أول اتصال بينهما منذ مارس قضية تايوان، حيث حذر شي بايدن من اللعب بالنار، في إشارة إلى زيارة بيلوسي تايوان.