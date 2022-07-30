الصلوات الخمس.. مواعيد الصلاة اليوم السبت 30 يوليو 2022

يُقدم "الدستور" خدمة مواعيد الصلاة اليوم السبت 30 يوليو 2022 يوم رأس السنة الهجرية 1444، حيث يبدأ اليوم بصلاة الفجر لما لها من ثواب عظيم سنذكره فيما يلي بعد معرفة مواقيت الصلوات الخمس اليوم.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 يوليو 2022 الموافق هجري 1 محرم 1444 في القاهرة

موعد اذان الفجر : 3:34 ص

موعد اذان الظهر : 12:02 م

موعد اذان العصر : 3:38 م

موعد اذان المغرب : 6:50 م

موعد اذان العشاء : 8:17 م

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 يوليو 2022 الموافق هجري 1 محرم 1444 في الإسكندرية

موعد آذان الفجر : 3:35 ص

موعد آذان الظهر : 12:07 م

موعد آذان العصر : 3:46 م

موعد آذان المغرب : 6:57 م

موعد آذان العشاء : 8:26 م

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 يوليو 2022 الموافق هجري 1 محرم 1444 في الجيزة

موعد آذان الفجر : 3:34 ص

موعد آذان الظهر : 12:02 م

موعد آذان العصر : 3:38 م

موعد آذان المغرب : 6:50 م

موعد آذان العشاء : 8:17 م

مواعيد الصلاة اليوم في اسيوط

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 يوليو 2022 الموافق هجري 1 محرم 1444 في اسيوط

موعد آذان الفجر : 3:43 ص

موعد آذان الظهر : 12:02 م

موعد آذان العصر : 3:33 م

موعد آذان المغرب : 6:45 م

موعد آذان العشاء : 8:09 م

مواعيد الصلاة اليوم في الأقصر

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 يوليو 2022 الموافق هجري 1 محرم 1444 في الأقصر

موعد آذان الفجر : 3:42 ص

موعد آذان الظهر : 11:56 ص

موعد آذان العصر : 3:24 م

موعد آذان المغرب : 6:37 م

موعد آذان العشاء : 7:59 م

مواعيد الصلاة اليوم في قنا

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 يوليو 2022 الموافق هجري 1 محرم 1444 في قنا

موعد آذان الفجر : 3:40 ص

موعد آذان الظهر : 11:56 ص

موعد آذان العصر : 3:25 م

موعد آذان المغرب : 6:37 م

موعد آذان العشاء : 8:00 م