العثور على جثة متعفنة بأرض فضاء فى منطقة أوسيم

عثرت الأجهزة الأمنية في الجيزة على جثة متحللة لسيدة في أرض فضاء، وتبين من الانتقال ومناظرة الجثة أنها في حالة تعفن رمِّي كامل.

كان مركز شرطة أوسيم قد تلقى بلاغاً من الأهالي يفيد العثور على جثمان متحلل لسيدة بدائرة المركز في حالة تعفن رمي، وبالانتقال والمعاينة تبين صدق البلاغ، وتم أخذ عينة من حمضها النووي حتى يسهل التعرف على هويتها وتحديد شخصها في حالة العثور على أي من ذويها أو أقربائها، وتم وضع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال المباحث في الجيزة من جهودهم لكشف غموض الحادث والتعرف على ظروف حدوثه وملابساته، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة التي أمرت بنقل جثمان السيدة إلى مشرحة زينهم وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان وإعداد تقرير مفصل عن حالتها يوضح سبب الوفاة.