السبت 30 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

مصرع طفلين اختناقا أثناء لعبهما داخل سيارة ملاكى فى الشرقية

جريدة الدستور
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لقى طفلان مصرعهما بقرية بالشرقية إثر اختناقهما أثناء لعبهما داخل سيارة ملاكي بسبب نقص الأوكسجين  وارتفاع درجة الحرارة.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارًا من مستشفى ديرب المركزى بوصول طفلين عمرهما ٣ سنوات مصابين بإعياء شديد وهبوط حاد في الدورتين الدموية والتنفسية، ولفظا أنفاسهما الأخيرة.

توصلت التحريات التي قام بها ضباط البحث الجنائى أن الطفلين جيران من قرية شنبارة منقلا بمركز ديرب نجم، وأنهما دخلا سيارة ملاكي وأغلقا الباب عليهما وتسبب نقص الأوكسجين وارتفاع درجة الحرارة في اختناقهما. 

تم إخطار النيابة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثتين وتحديد سبب وفاتهما وتكثيف تحريات المباحث للتأكد عما إذا كان هناك شبهة جنائية في وفاتها من عدمه.

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