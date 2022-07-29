إسبانيا تؤكد أول حالة وفاة مرتبطة بجدرى القردة فى أوروبا

قالت وزارة الصحة الإسبانية، إن مدريد أبلغت اليوم الجمعة عن أول حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة، في أول حالة وفاة معروفة في أوروبا والثانية خارج إفريقيا في حالة التفشي الحالي.



كانت البرازيل قد أبلغت في وقت سابق من اليوم الجمعة عن أول حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة خارج القارة الإفريقية في موجة التفشي الحالية.



وقالت وزارة الصحة الإسبانية في أحدث تقرير لها إنه تم تأكيد 4298 حالة إصابة بالفيروس في البلاد. وأضافت أنه من بين 3750 مريضًا لديها معلومات عنهم، تم نقل 120 إلى المستشفى، أي ما يمثل 3.2%، وتوفي شخص واحد. ولم تقدم الوزارة مزيدًا من التفاصيل.

وتتصاعد المخاوف العالمية حول تفشي وباء جدري القردة، بالرغم من تأكيدات منظمة الصحة العالمية، أن الوباء لا يزال في مرحلة السيطرة.

فيما ينشغل المسئولون في الولايات المتحدة الأمريكية، بوضع خطة احترازية تمنع تفشي الوباء على نحو كورونا.

وفي هذا السياق، قال وزير الصحة الأمريكي كزايفيه بيسيرا يوم الخميس، إن الحكومة الفيدرالية بحاجة إلى الكونجرس للمساعدة في إنهاء تفشي مرض جدري القردة المتزايد، وأن الولايات والمدن والمجتمعات بحاجة إلى بذل المزيد على المستوى المحلي لمنع انتشار الفيروس.

وأضاف بيسيرا خلال حديثه للصحفيين في مكالمة هاتفية أن الحكومة الفيدرالية بذلت كل ما في وسعها للبقاء في طليعة تفشي المرض، لكنها لا تتحكم في استجابة الصحة العامة على مستوى الولاية.

وتابع: "نحن لا نتحكم في الصحة العامة في الولايات الخمسين، وفي المناطق القبلية. نعتمد على شراكتنا للعمل معهم".

وقال وزير الصحة: "لقد أبلغنا الكونجرس بما نعتقد أنه سيكون طريقًا جيدًا للمضي قدمًا بشأن جدري القردة، وما الذي يتطلبه الأمر من حيث الموارد والسلطات حتى نتمكن من المضي قدمًا والبقاء في صدارة جدرى القرود وإنهاء هذا التفشي".

جدري القردة في أمريكا

وقد أبلغت الولايات المتحدة عن 4639 إصابة بجدري القردة في 46 ولاية، وواشنطن العاصمة، وبورتوريكو، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وكانت أكبر حالات تفشي المرض في نيويورك وكاليفورنيا وإلينوي وفلوريدا وجورجيا وتكساس. أكدت الولايات المتحدة حالات إصابة بجدرى القردة أكثر من أي دولة أخرى في العالم في الوقت الحالي.

وخضعت استجابة إدارة الرئيس جو بايدن لتفشي المرض للتدقيق من الكونجرس مع تزايد الإصابات.

ودعا أعضاء مجلس النواب الإدارة إلى إعلان حالة طوارئ للصحة العامة استجابة لتفشي المرض، وفقًا لرسالة إلى الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي.

وأشار بيسيرا إلى أنه يوازن إعلان طوارئ الصحة العامة، حيث تراقب HHS الاستجابة لتفشي المرض في جميع أنحاء البلاد.