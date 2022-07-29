مجلس أمناء الحوار الوطنى يعقد جلسته الثالثة ظهر السبت

صرّح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، بأن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه الثالث، يوم السبت 30 يوليو بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 1 ظهراً.

وقال رشوان في بيانه، إنه من المقرر أن يناقش المجلس ما انتهت إليه اللجنتان المُشكّلتان من أعضاء به، بخصوص اقتراحاتهم للجان الفرعية في المحورين الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف: “في ضوء هذا سينهي المجلس الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه”.

وأكد أنه إعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني.