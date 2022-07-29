الجمعة 29 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

طقس مضطرب فى نهاية الأسبوع بألمانيا.. وخبراء: يسهم فى تهدئة الحرائق

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
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توقع مراقبون حدوث مزيج من الطقس المتقلب مع عطلة نهاية الأسبوع الأولى خلال العطلة الصيفية في جميع الولايات الألمانية.
ففي حين من المفترض أن يظل الطقس لطيفا وجافا إلى حد كبير في النصف الغربي من البلاد وبالقرب من الساحل يوم غد السبت، فإن هناك زخات مطر وعواصف رعدية قوية من حين لآخر في منطقة من جبال الألب في الجنوب امتدادا إلى ألر في ساكسونيا انهالت وسكسونيا السفلى في الشمال الغربي حتى نايسه في الشرق، ومن المتوقع هطول أمطار وعواصف رعدية قوية ومتفرقة مع هطول أمطار غزيرة أحيانا.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية في أوفنباخ، اليوم الجمعة، إن ولاية شليزفيج هولشتاين ستشهد عواصف رعدية قوية وهطول أمطار غزيرة فترة ما بعد الظهر.
وأوضحت، أن هطول الأمطار من شأنه أن يخفف الوضع في مناطق حرائق الغابات في ساكسونيا شرقي البلاد، وجنوب براندنبورج على وجه الخصوص من الساعات الأولى يوم غد السبت، مضيفة أنه يمكن أن تبلغ كمية مياه الأمطار أكثر من عشرة لترات لكل متر مربع في ولاية ساكسونيا في غضون اثنتي عشرة ساعة ويمكن أن تنزع هذه الأمطار فتيل الحرائق هناك "بشكل كبير".
وفي المقابل، يمكن أن يؤدي هطول الأمطار المحتملة بصورة غزيرة إلى مخاطر بالنسبة لقوات الطوارئ مثل منطقة ساكسونيا السويسرية.
يتوقع هطول كميات كبيرة من الأمطار جنوب براندنبورج، لكن ذلك غير مؤكد حتى الآن بحسب الهيئة، أما شمال برلين وماجديبورج فهطول الأمطار لا يزال قليلا.
وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن يوم الأحد سيكون غائما في شمال غربي ألمانيا مع هطول مطار من حين لآخر، بينما من المحتمل أن يكون مشمسا لفترة أطول في الجنوب وفي غرب فوربومرن.

الطقس الولايات الألمانية عواصف رعدية قوية جبال الالب امطار غزيرة

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