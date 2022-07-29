الجمعة 29 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة طفل بصندوق قمامة فى مصر القديمة

جثة
جثة
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تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل صندوق قمامة بمنطقة مصر القديمة.

وكان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا من عامل نظافة يفيد تجمع الكلاب الضالة حول صندوق قمامة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وباستكشاف الأمر تبين وجود جثة طفل، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل كيس أسود بصندوق القمامة، فتم التحفظ عليه ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد مرتكبى الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ولادة طفل قسم شرطة المباحث كاميرات تحف صندوق صرف الكلاب الضالة النيابة

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