الجمعة 29 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

ضبط وإحضار 8 متهمين بينهم سيدتان قطعوا كف شاب داخل مقبرة فى التبين

حبس
حبس
ads

أمرت نيابة 15 مايو، بضبط وإحضار 8 أشخاص، بينهم سيدتان، قطعوا كف شاب داخل مقابر التبين.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوصول شاب مصاب بطعنات وجروح بمنطقة التبين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وتبين من خلال الفحص، أن المجنى عليه يدعى "س.ش"، 16 عاما، ومصاب بقطع كامل بكل الأوتار القابضة وأصابع اليد والكف، وكسر فى عظمتى الرسغ الأيسر، وجروح قطعية متعددة بفروة الرأس، وجرح قطعى بالكتف اليمنى، وجرح قطعى بالظهر والكتف اليسرى.

وبمناقشة أسرة المجنى عليه اتهموا 8 أشخاص بينهم سيدتان، باعتراض طريق نجلهم المصاب، واصطحابه بمنطقة المقابر والتعدى عليه، ويجرى رجال المباحث تحريات مكثفة للوقوف على ملابسات الحادث والقبض على الجناة وجار تحرير المحضر اللازم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تغيير الفهم المادى للزواج

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

الآن.. نتيجة ثالثة ثانوي أزهر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

من هو الفنان طارق النهرى المفرج عنه بقرار العفو الرئاسى؟

قرار جمهورى بالعفو عن طارق النهرى وهشام فؤاد و5 سجناء

100 جنيه على «بطاقة التموين».. الفئات المستفيدة وموعد صرفها

نتيجة 3 ثانوى أزهر| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

بعد «كيرة والجن».. السينما التاريخية وعودة الفيلم الضال

ماجد حبته

بايدن وشى.. مكالمة خامسة!

سارة شريف

ليست معركة مهاجرين

صفاء النجار

غياب الأفلام الرياضية المصرية

محمد المعموري

ستبقى مصر بخير بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى ميلاد المحرر سيمون بوليفار والقائد هوجو شافيز

مؤمن المحمدي

بديهيات مش بديهيات

د. محمد عفيفي

أحمد بهاء الدين وثورة يوليو

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر

«الناجح يرفع إيده»: مؤتمر لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

الشوط الأول.. أليو ديانج يهز شباك المقاصة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الأزمة السياسية فى إسرائيل على ميزانية الأمن؟

وزير الخارجية اللبنانى: متفائل بالوصول لاتفاق بين بيروت وإسرائيل بوساطة أمريكية

الرئاسة الفلسطينية تدين استشهاد فتى برصاص الاحتلال في رام الله