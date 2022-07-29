حبس الابن المتهم بقتل والده لاعب الزمالك السابق فى القليوبية

لقى الكابتن إبراهيم الدسوقى لاعب كرة القدم السابق بنادي الزمالك والمنتخب الوطني مصرعه متأثرا بإصابته إثر تعدى نجله عليه.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا من شرطة النجدة بقيام مريض نفسى ومدمن للمخدرات، بمهاجمة أسرته بمنطقة فريد ندا ببنها، ما أسفر عن مصرع والدته وإصابة والده لاعب الزمالك الأسبق لكرة القدم والذى توفي اليوم متأثرا بجراحه وجدته ونجلة شقيقته، وتم نقل المتوفاة والمصابين للمستشفى والسيطرة على الموقف وضبط المتهم الذي تبين أنه مريض نفسي نتيجة تعاطي المواد المخدرة.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم مريض نفسي ويخضع للعلاج من إدمان المخدرات، وأصابته حالة هياج وحاولت أسرته السيطرة عليه إلا أنه هاجمهم ما أسفر عن مصرع والدته وإصابة والده وابنة شقيقته وألقي القبض عليه وتم التحفظ عليه.

وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق والاستعلام عن الحالة العقلية والنفسية له مع الاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم وسؤال شهود العيان وطلب تحريات المباحث.