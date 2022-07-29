كشف الدكتور محمود شاهين، مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليًا.

وقال "شاهين"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الأجواء الحارة التي تشهدها البلاد حاليًا من المتوقع أن تستمر حتى غد السبت، على أن يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من الأحد، مع نشاط للریاح.

وأضاف أن الحرارة ستنخفض بشكلٍ طفيف اعتبارا من الأحد المقبل، موضحًا أن المناطق المطلة على البحر المتوسط تعد أماكن مناسبة لقضاء إجازة بھا، كمطروح، والعلمین، والإسكندریة، وأن درجة الحرارة على ھذه المناطق الساحلية تتراوح ما بين 32 و 33 درجة.

جدير بالذكر أن درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية شهدت ارتفاعا شديدًا وملحوظا، حيث تخطت درجات الحرارة 39 درجة، مع زيادة الرطوبة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 27 درجة.