موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 ورابط التسجيل على موقع الدستور

تستمر عمليات البحث في محرك جوجل عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 ورابط الحصول عليها، حيث يبحث أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، عن رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي بالاسم أو رقم الجلوس ومستجدات عمليات التصحيح للنتيجة، خاصة بعد إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، وتفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

وبحسب بيان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، فأنه من المقرر إعلانها في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2022، كما كشف وزير التعليم أن مؤشرات النتيجة تقترب من العام الماضي.

رابط التسجيل على موقع الدستور للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 فور ظهورها

ويقدم الدستور خدمة للطلاب وهي رابط التسجيل فى نتيجة الثانوية العامة 2022 للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي العام للعام 2021/2022 فور ظهورها، ونستعرض لكم فى السطور التالية خطوات تسجيل البيانات للحصول على النتيجة.

خطوات تسجيل البيانات على موقع الدستور للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

الدخول على رابط الدستور المخصص لنتيجة الثانوية العامة 2022 (من هنا) كتابة اسم الطالب رباعي كتابة رقم جلوس الطالب كتابة البريد الإلكتروني كتابة رقم التليفون بطريقة سليمة دون وجود أية أخطاء. يجب على الطالب أو ولي الأمر الضغط على كلمة سجل الآن.

تعليق وزير التعليم على شائعات تغيير نتيجة الثانوية العامة 2022

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كان قد رد على مدعي تغيير نتائج امتحانات الثانوية العامة 2022.

وكتب وزير التعليم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: إن كل المواقع أو الأفراد الذين يتسابقون بادعاء القدرة على تغيير نتائج طلاب الثانوية العامة، ما هم إلا جماعات تحترف النصب والاحتيال.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن هذا يحدث كل عام للأسف ويقع الكثيرون في هذا الفخ، ولا صحة لمثل هذه الادعاءات، مؤكدًا أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيًا ومؤمن بالكامل.