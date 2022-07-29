جودة عبدالخالق يثمن جهود «الوطنية للتدريب» فى التحضير للحوار الوطنى

أشاد الدكتور جودة عبدالخالق، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب في تسهيل التحضير لبدء جلسات الحوار.

وأكد عبدالخالق، أن جميع المسئولين في الأكاديمية يؤدون مهامهم بكل تجرد وإخلاص، لافتا إلى قيام الأمانة الفنية برئاسة المستشار محمود فوزي ببذل جهد فائق في تجميع وتبويب المقترحات لتيسير عمل مجلس الأمناء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، أمس، للتشاور حول أولويات القضايا الاقتصادية التي يمكن طرحها على مجلس أمناء الحوار في جلسته المقبلة.

وقال عبدالخالق، إن كافة الظروف حتى الآن تشير إلى إمكانية نجاح الحوار، الذي لا يملك أحد ترف إفشاله، ومن يسعى لذلك فعليه تحمل المسئولية التاريخية عن ذلك.

وأشار إلى أن كل الظروف حتى الآن تشير إلى إمكانية الوصول لأفضل مخرجات ممكنة، من شأنها إحداث النقلة النوعية المأمولة للبلاد على كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.