الجمعة 29 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

قطار يقتل عاملًا أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنشأة القناطر

قطار يقتل عاملا أثناء
قطار يقتل عاملا أثناء عبوره شريط السكة
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لقى شخص مصرعه، اليوم الجمعة، إثر صدم قطار له خلال عبوره شريط السكة الحديد، بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة.

تلقى مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يُفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار في منطقة منشأة القناطر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الضحية عامل. 

وأدلى عدد من شهود العيان بأقوالهم لرجال المباحث، وتبين أنه خلال عبوره السكة الحديد صدمه قطار، ما أسفر عن مصرعه في الحال. 

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

السكة الحديد منشأة القناطر الجيزة النيابة المختصة المباحث

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