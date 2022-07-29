قطار يقتل عاملًا أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنشأة القناطر

لقى شخص مصرعه، اليوم الجمعة، إثر صدم قطار له خلال عبوره شريط السكة الحديد، بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة.

تلقى مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يُفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار في منطقة منشأة القناطر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الضحية عامل.

وأدلى عدد من شهود العيان بأقوالهم لرجال المباحث، وتبين أنه خلال عبوره السكة الحديد صدمه قطار، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.