الجمعة 29 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

التحقيقات تكشف السبب وراء إطلاق شاب النيران على آخر في الدقهلية

طلق ناري
طلق ناري
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أقر المتهم بإطلاق النيران على مواطن بالدقهلية، باعترافات تفصيلية أثناء مواجهته أمام رجال المباحث للتحقيق معه، والذي أقر بارتكابه الحادث.

وقال المتهم إنه توجه للمجني عليه بسبب معاكسته شقيقته، وأثناء حديثهما حدثت مشادة فأخرج سلاح وأطلق النيران على الضحية.

وكشف رجال الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر "فيسبوك"، متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بسلاح نارى بالدقهلية، وضبط مرتكب الواقعة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من إحدى المستشفيات بوصول أحد الأشخاص، مصاب برش خرطوش، وبسؤاله اتهم أحد الأشخاص، بالتعدى عليه بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى "خرطوش" كان بحوزته وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما حال معاتبته له لقيامه بمعاكسة شقيقته.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم “بندقية خرطوش” وطلقة من ذات اعيار.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

وزارة الداخلية السنبلاوين مستشفيات التواصل الاجتماعي مشادة كلامية رجال الامن

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