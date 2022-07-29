الطلقة الثالثة.. منة عرفة تعلن انفصالها عن محمود المهدى

أعلنت الفنانة منة عرفة، طلاقها رسميًا من زوجها محمود المهدى، عبر صفحتها على موقع “إنستجرام”,

وكتبت منة عرفة، على “إنستجرام” عبر خاصية “ستوري”، “تم الطلاق رسميا، وربنا يوفق الجميع”.

وتجددت الشائعات منذ أسبوع عن طلاق الفنانة منة عرفة من محمود المهدى، إلا أنهما لم يردا على ما أثير وقتها.

ويعد انفصال محمود المهدى ومنة عرفة، هو الانفصال الثالث، حيث سبقا وأعلنا انفصالهما في نوفمبر من العام الماضي، والمرة الثانية بنهاية فبراير، إلا أنهما أعلنا انتهاء الخلافات والصلح بعدها بأيام.

يشار إلى أن آخر أعمال منة عرفة مسلسل «إسعاف يونس» بطولة سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد على رزق، إيمان السيد، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلام.