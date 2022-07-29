الجمعة 29 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 22 يوليو 2022

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة
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يحرص المسلمون على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، لذلك ترتفع معدلات البحث عن مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 29-7-2022 في محافظات جمهورية مصر العربية.

ويختص اليوم الجمعة 29-7-2022 بأداء صلاة الجمعة، لما لها من ثواب عظيم عند الله، والذي بشّر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديثه الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - حيث يقول عليه الصلاة والسلام: «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى- (أي ذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة مبكرًا) فكأنما قرب بدنة (أي ناقة)، ومن راح في الساعة الثانية (أي الدفعة الثانية) فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن (أي خروفًا له قرنان) ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام- للخطبة- حضرت الملائكة يستمعون الذكر»، أي يستمعون إلى خطبة الجمعة ولم يعد هناك من يسجل الحضور.

 

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 الموافق هجري 30 ذى الحجة 1443 في القاهرة

موعد أذان الفجر : 3:33 ص

موعد أذان الظهر : 12:02 م.. صلاة الجمعة

موعد أذان العصر : 3:38 م

موعد أذان المغرب : 6:51 م

موعد أذان العشاء : 8:18 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 الموافق هجري 30 ذى الحجة 1443 في الإسكندرية

موعد أذان الفجر : 3:34 ص

موعد أذان الظهر : 12:07 م.. صلاة الجمعة

موعد أذان العصر : 3:46 م

موعد أذان المغرب : 6:58 م

موعد أذان العشاء : 8:27 م

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مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 الموافق هجري 30 ذى الحجة 1443 في الجيزة

موعد أذان الفجر : 3:33 ص

موعد أذان الظهر : 12:02 م.. صلاة الجمعة

موعد أذان العصر : 3:38 م

موعد أذان المغرب : 6:51 م

موعد أذان العشاء : 8:18 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في المحلة الكبرى 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 الموافق هجري 30 ذى الحجة 1443 في المحلة الكبرى

موعد أذان الفجر : 3:30 ص

موعد أذان الظهر : 12:02 م.. صلاة الجمعة

موعد أذان العصر : 3:40 م

موعد أذان المغرب : 6:53 م

موعد أذان العشاء : 8:22 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الإسماعيلية 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 الموافق هجري 30 ذى الحجة 1443 في الاسماعيلية

موعد أذان الفجر : 3:27 ص

موعد أذان الظهر : 11:57 ص.. صلاة الجمعة

موعد أذان العصر : 3:35 م

موعد أذان المغرب : 6:48 م

موعد أذان العشاء : 8:16 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في سوهاج 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 الموافق هجري 30 ذى الحجة 1443 في سوهاج

موعد أذان الفجر : 3:42 ص

موعد أذان الظهر : 12:00 م.. صلاة الجمعة

موعد أذان العصر : 3:29 م

موعد أذان المغرب : 6:43 م

موعد أذان العشاء : 8:06 م

مواعيد الصلاة مواقيت الصلاة موعد أذان الفجر موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء صلاة الجمعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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