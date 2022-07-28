الخميس 28 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع ربة منزل وإصابة 5 إثر انقلاب سيارة فى «ترعة» بالبحيرة

انقلاب سيارة ملاكى
انقلاب سيارة ملاكى بمياه ترعة
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شهدت محافظة البحيرة، حادث انقلاب سيارة ملاكى بمياه ترعة في كفر الدوار، ما أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة 5 بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم أسرة واحدة.

وتلقى مأمور مركز شرطة كفر الدوار بلاغا من شرطة النجدة بوقوع انقلاب سيارة ملاكي بمياه ترعة بقرية الملقة دائرة المركز ووجود متوفى ومصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وتم انتشال السيارة من المجرى المائي، وبالفحص تبين مصرع ربة منزل وإصابة زوجها وأطفالهما الأربعة.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق وجار تقديم الإسعافات الطبية للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

محافظة البحيرة حادث انقلاب سيارة مياه ترعة كفر الدوار مصرع ربة منزل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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