مصرع ربة منزل وإصابة 5 إثر انقلاب سيارة فى «ترعة» بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، حادث انقلاب سيارة ملاكى بمياه ترعة في كفر الدوار، ما أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة 5 بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم أسرة واحدة.

وتلقى مأمور مركز شرطة كفر الدوار بلاغا من شرطة النجدة بوقوع انقلاب سيارة ملاكي بمياه ترعة بقرية الملقة دائرة المركز ووجود متوفى ومصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وتم انتشال السيارة من المجرى المائي، وبالفحص تبين مصرع ربة منزل وإصابة زوجها وأطفالهما الأربعة.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق وجار تقديم الإسعافات الطبية للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.