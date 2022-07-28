الخميس 28 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

ألمانيا تسجل 1.5 مليون إصابة بكورونا مصحوبة بأعراض حادة الأسبوع الماضى

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
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أشارت تقديرات معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات في ألمانيا إلى أن تطور الموجة الصيفية لوباء كورونا في البلاد لا يزال لا يدعو إلى الاطمئنان.

وقال المعهد في تقريره الأسبوعي الصادر، مساء اليوم الخميس، عن كوفيد19- إن تطور هذه الموجة "لا يزال بمثابة تحرك ناحية الأجناب أكثر منه اتجاه تنازلي".

وأضاف المعهد أن الصورة الإجمالية لوضع الوباء تعكس معدلات منخفضة في غالبية الولايات الغربية، بالإضافة إلى برلين ومعدلات مرتفعة بشكل طفيف في الولايات الشرقية الأخرى بالإضافة إلى بافاريا.

وأشارت تقديرات المعهد إلى أن إجمالي عدد إصابات كورونا المصحوبة بأعراض حادة لعدوى الجهاز التنفسي تراوح بين 800 ألف و1.5 مليون حالة في الأسبوع الماضي، ولفت المعهد إلى استمرار ضغط عدوى مرتفع في كل الشرائح العمرية.

وذكر المعهد في تقريره أنه "لهذا السبب، فإنه من المتوقع حدوث حالات إصابة في الأسابيع القادمة ولاسيما في الشرائح العمرية الأكبر، مصحوبة بحالات دخول للمستشفيات وزيادة في عدد الحالات التي سيتم علاجها في أقسام الرعاية المركزة وحالات الوفيات".

وتوقع المعهد ارتفاع مستوى حالات الوفاة المرتبطة بالإصابة بالفيروس ليتجاوز قليلًا 400 حالة أسبوعيًا.

وأفاد التقرير بأن السلالة الفرعية لمتحور أوميكرون هيمنت على حالات الإصابة على نطاق واسع، حيث أشارت أحدث البيانات المتوفرة بأن نسبة هذه السلالة وصلت بين العينات الإيجابية إلى تسع من كل عشر حالات.

ودعا المعهد مجددا إلى ضرورة الالتزام "بشكل ملح" بتوصيات تجنب الإصابة بالعدوى ونبه إلى أن عدد حالات الإصابات المصحوبة بأمراض خطيرة في الجهاز التنفسي في مجمل عدد السكان وعدد مرات الذهاب إلى الأطباء لا يزال أعلى من عددها في الأعوام الماضية.

وفي وقت سابق، طالبت منظمة الصحة العالمية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

المانيا وباء كورونا كوفيد19 برلين إصابات كورونا عدوى الجهاز التنفسي

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وائل لطفي

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