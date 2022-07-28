الخميس 28 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

اجتماع تنسيقى بسوهاج لمناقشة توصيات «الصحة العالمية» لمرض «جدرى القرود»

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
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عقدت صحة سوهاج اجتماعا تنسيقيا؛ لتوزيع المهام كل في ما يخصه في إطار نشر تحديث الدليل الإرشادي لمرض جدري القرود، ووضع جدول زمني لكل الأنشطة والمهام المطلوب تنفيذها بهذا الشأن.

وأشار الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن مديرية الصحة بسوهاج علي تواصل دائم بقطاع الطب الوقائي بالوزارة والتنسيق معها حول كل المستجدات ووضع الخطط وفقًا للأوضاع الصحية بالمحافظة.

 يذكر أن وزارة المصرية لم ترصد أي من حالات جدري القرود بالبلاد، ولكنها تتخذ كل إجراءات مكافحة العدوي والترصد الدائم لأي من الأمراض المعدية المعروفة، والتي تعلن عنها منظمة الصحة العالمية.

فيما شاركت جامعة سوهاج بوفد طلابي في فوج استراتيجية الحوار الوطني لطلاب الجامعات المصرية، الذي نظمه معهد إعداد القادة، تحت شعار "في حب مصر"، وذلك في الفترة من 24 إلى 27 يوليو 2022.

وفى هذا الصدد قال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن تلك المشاركة جاءت في إطار توجيهات القيادة السياسية بإدماج الشباب في الحياة السياسية، وتوعيتهم بآداب وثقافة تبادل وتقبل الآراء، تمهيداً لتدشين الجمهورية الجديدة، وإدراكاََ منها بأن تمكينهم ومشاركتهم هو جزء أساسي من استمرار عجلة التنمية، مضيفاً بأن الشباب هم عماد الدولة وهم من تبنى بسواعدهم الحضارات، ومن هذا المنطلق تأتي الخطة الاستراتيجية لمعهد إعداد القادة، لإعداد الشباب وتمكينهم وتدريبهم وتأهيلهم للقيادة، والاستعانة بهم لبناء وطننا.

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن فعاليات الفوج شملت عدد من المحاضرات وورش العمل، ومنها محاضرة عن السلوكيات غير السوية ومحاربة الأفكار المتطرفة، وكذلك محاضرة عن الفن ودوره كأحد القوى الناعمة في الحوار الوطني.

وأضاف كل من صبري محمد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد يوسف مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية أن الفعاليات شملت أيضًا محاضرة عن الحوار السياسي وبناء الثقة بين الأطراف المجتمعية، إلي جانب ورش العمل الذاتية للخروج بتوصيات والاستفادة من وعى وفكر شبابنا وتطبيقها على أرض الواقع.

مصر وزارة الصحة مستجدات مكافحة العدوى وكيل وزارة الصحة الأمراض الطب الوقائي منظمة الصحة العالمي

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