النيابة تنتهى من سماع أقوال شيرين فى بلاغها ضد حسام حبيب

انتهت نيابة شرق القاهرة الكلية من سماع أقوال الفنانة شيرين عبد الوهاب، في بلاغها المقدم للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الفنان حسام حبيب وتتهمه فيه بالنصب.

وجاء في البلاغ أن الشاكية والمشكو في حقه كانت تربطهما علاقة زواج شرعي، وأثناء ذلك طلبت منه شراء سيارة فارهة لكي تستخدمها استخداما شخصيا لها، ووكلت المشكو في حقه بوصفه زوجها في اتخاذ ما يلزم لإنهاء إجراءات شراء السيارة.

واتفقت مع المعرض على سعر شراء السيارة وهو مبلغ ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري، وتم الاتفاق مع المعرض على تحويل الشاكية، ذلك المبلغ من حسابها الشخصي من البنك الأهلي المصري فرع ستار مول على حساب المعرض بالبنك التجاري الدولي CIB فرع الحماد مول، وهذا يعلمه المشكو في حقه المكلف من قبل الشاكية بإنهاء تلك الإجراءات لصالحها وحسابها.

وأضاف البلاغ، أن الفنانة شيرين فوجئت بتحويل المبلغ بالكامل لحساب المعرض وقيام المشكو في حقه باستلام أوراق السيارة وإنهاء جميع أوراقها باسمه، وتم استخراج رخصة السيارة باسمه، ونقل ملكيتها باسمه وبيانات السيارة موضوع البلاغ "مرسيدس 2021، شاس 15467 ليموزين موتور-30263762-2999 سم٣- سلندر- بنزين- أسود" لوحات معدنية /ل ق و273 وحدة مرور مصر الجديدة.

وأشار البلاغ إلى أنه عندما علمت الفنانة شيرين بتلك الواقعة التي ارتكبها المشكو في حقه دون إذنها أو موافقتها بذلك أقنعها بأنهما شخص واحد بسبب علاقة الزواج القائمة بينهما، آنذاك ووافقت على سداد ثمن السيارة له من أمواله الخاصة، أو نقل الملكية لها ووافقت على ذلك بسبب علاقة الزواج القائمة بينهما.

وأوضح البلاغ أنه عندما نشبت الخلافات الزوجية بين الفنانة شيرين وزوجها حسام حبيب مؤخرا واستحال استمرار الزواج بينهما واتفقا على الطلاق وتم إيقاع الطلاق بالفعل طلبت الفنانة شيرين من طليقها حسام حبيب نقل الملكية أو سداد ثمنها إلا أنه رفض وماطل، ولم يقم بسداد قيمة السيارة أو نقل ملكيتها لها كما اتفقا مسبقا.

ولفت البلاغ إلى أن الفنانة شيرين أيقنت أنها تعرضت لعملية نصب من قبل الفنان حسام حبيب، حيث إنها سددت كامل قيمة السيارة من أموالها الخاصة، وحولت المبلغ من حسابها الشخصي بالبنك لحساب معرض السيارات وبسبب وجود مانع أدبي العلاقة الزوجية بينهما آنذاك لم تطالبه بسداد قيمة السيارة أو نقل الملكية لها وقت علمها بالواقعة، وبعد الطلاق أخذ يماطل ويسوّف في سداد قيمة السيارة.

واختتم البلاغ: استخدم حسام حبيب أوراق المعرض وأنهى إجراءات نقل ملكية السيارة باسمه وهذا يمثل طريقة من طرق النصب والاحتيال على الشاكية، مستغلا العلاقة الزوجية بينهما، واستغل ذلك لإتمام عملية النصب على الشاكية واستيلائه على السيارة. وطالبت شيرين في نهاية البلاغ بمنع التعامل على السيارة في وحدة المرور لحين إنهاء التحقيقات.