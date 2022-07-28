الخميس 28 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

النيابة تنتهى من سماع أقوال شيرين فى بلاغها ضد حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
ads

انتهت نيابة شرق القاهرة الكلية من سماع أقوال الفنانة شيرين عبد الوهاب، في بلاغها المقدم للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الفنان حسام حبيب وتتهمه فيه بالنصب.

وجاء في البلاغ أن الشاكية والمشكو في حقه كانت تربطهما علاقة زواج شرعي، وأثناء ذلك طلبت منه شراء سيارة فارهة لكي تستخدمها استخداما شخصيا لها، ووكلت المشكو في حقه بوصفه زوجها في اتخاذ ما يلزم لإنهاء إجراءات شراء السيارة.

واتفقت مع المعرض على سعر شراء السيارة وهو مبلغ ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري، وتم الاتفاق مع المعرض على تحويل الشاكية، ذلك المبلغ من حسابها الشخصي من البنك الأهلي المصري فرع ستار مول على حساب المعرض بالبنك التجاري الدولي CIB فرع الحماد مول، وهذا يعلمه المشكو في حقه المكلف من قبل الشاكية بإنهاء تلك الإجراءات لصالحها وحسابها.

وأضاف البلاغ، أن الفنانة شيرين فوجئت بتحويل المبلغ بالكامل لحساب المعرض وقيام المشكو في حقه باستلام أوراق السيارة وإنهاء جميع أوراقها باسمه، وتم استخراج رخصة السيارة باسمه، ونقل ملكيتها باسمه وبيانات السيارة موضوع البلاغ "مرسيدس 2021، شاس 15467 ليموزين موتور-30263762-2999 سم٣- سلندر- بنزين- أسود" لوحات معدنية /ل ق و273 وحدة مرور مصر الجديدة.

وأشار البلاغ إلى أنه عندما علمت الفنانة شيرين بتلك الواقعة التي ارتكبها المشكو في حقه دون إذنها أو موافقتها بذلك أقنعها بأنهما شخص واحد بسبب علاقة الزواج القائمة بينهما، آنذاك ووافقت على سداد ثمن السيارة له من أمواله الخاصة، أو نقل الملكية لها ووافقت على ذلك بسبب علاقة الزواج القائمة بينهما.

وأوضح البلاغ أنه عندما نشبت الخلافات الزوجية بين الفنانة شيرين وزوجها حسام حبيب مؤخرا واستحال استمرار الزواج بينهما واتفقا على الطلاق وتم إيقاع الطلاق بالفعل طلبت الفنانة شيرين من طليقها حسام حبيب نقل الملكية أو سداد ثمنها إلا أنه رفض وماطل، ولم يقم بسداد قيمة السيارة أو نقل ملكيتها لها كما اتفقا مسبقا.

ولفت البلاغ إلى أن الفنانة شيرين أيقنت أنها تعرضت لعملية نصب من قبل الفنان حسام حبيب، حيث إنها سددت كامل قيمة السيارة من أموالها الخاصة، وحولت المبلغ من حسابها الشخصي بالبنك لحساب معرض السيارات وبسبب وجود مانع أدبي العلاقة الزوجية بينهما آنذاك لم تطالبه بسداد قيمة السيارة أو نقل الملكية لها وقت علمها بالواقعة، وبعد الطلاق أخذ يماطل ويسوّف في سداد قيمة السيارة.

واختتم البلاغ: استخدم حسام حبيب أوراق المعرض وأنهى إجراءات نقل ملكية السيارة باسمه وهذا يمثل طريقة من طرق النصب والاحتيال على الشاكية، مستغلا العلاقة الزوجية بينهما، واستغل ذلك لإتمام عملية النصب على الشاكية واستيلائه على السيارة. وطالبت شيرين في نهاية البلاغ بمنع التعامل على السيارة في وحدة المرور لحين إنهاء التحقيقات.

نيابة شرق القاهرة الفنانة شيرين عبد الوهاب بلاغ النصب سيارة فارهة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تغيير الفهم المادى للزواج

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

« القايمة سقطت».. مشاركة تثير جدلا بشأن «المنقولات الزوجية» على مواقع التواصل الاجتماعي

الآن.. نتيجة ثالثة ثانوي أزهر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

إلغاء قائمة المنقولات الزوجية.. قصة حملة أثارت الجدل فى مصر خلال 24 ساعة

الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية .. نتيجة 3 ثانوى أزهرى

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر موقع الأزهر التعليمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

البشر العدميون واستعجال نهاية العالم

د. محمد عفيفي

أحمد بهاء الدين وثورة يوليو

د. محمد عفيفي

أحمد بهاء الدين وثورة يوليو

د. رضا عطية

«مزيكا بتشبه لى».. ديوان عامية يعلن عن شاعر كبير

ماجد حبته

مصر والهند والطاقة المتجددة

د هند جاد

أوهام السياسة الأمريكية.. صناعة محلية..

محمد عبدالعزيز

فى ذكرى الهجرة نسأل: لماذا اختفت الأغنية الدينية؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المتحدة للخدمات الإعلامية.. وإبراز الإنجازات القومية

صور

«الناجح يرفع إيده»: مؤتمر لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

الشوط الأول.. أليو ديانج يهز شباك المقاصة

الزمالك يهزم سموحة ويعزز صدارته للدورى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد دعمها لموقف المغرب فى قضية الصحراء

الخارجية المغربية: قريبًا ستتم ترقية البعثات الدبلوماسية مع إسرائيل إلى سفارات

سر نشر الجيش الإسرائيلى «إحداثيات خريطة»: رسالة خفية ووثائق من غزة (شاهد)