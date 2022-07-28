الأهلى: نؤكد تقديرنا واعتزازنا بالتعاون الكبير مع الشركة المتحدة

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بيانًا رسميًا اليوم الخميس، أكد من خلاله تقديره الكامل واعتزازه بالتعاون الكبير والدائم مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال النادي الأهلي في بيانه: «طالع مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي البيان الصادر منذ قليل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي أعلنت من خلاله إعادة المسئولية الكاملة لإدارة وتشغيل قناة الأهلي للنادي أو من يمثله في هذا الشأن».

وأضاف النادي الأحمر في بيانه: «إن مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي المملوكة للنادي يؤكد تقديره واعتزازه الكاملين بالتعاون الكبير والدائم مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

وأكمل: «هذه الشركة الوطنية التي لا ينكر أحد دورها البارز في دعم ومساندة الأندية المصرية والمنتخبات القومية، وكذلك الجهود الواضحة التي تبذلها من أجل تطوير صناعة الرياضة المصرية».