أسامة أنور عكاشة الإنسان الذي يولد كل يوم

في ذكرى ميلاد الأستاذ الكبير أسامة أنور عكاشة (1941-2010)، كان لا بد وأن نتساءل.. هل ولُد أسامة يوم 27 يوليو من العام 1941 فقط؟

ربما حديثنا الآن سيجيب عن هذا التساؤل الذي أرى أنه من الضروري أن نسأله باستمرار لكي نعرف قيمة الفن وأثره، فأسامة أنور عكاشة ليس فقط واحد من أهم كتاب الدراما في تاريخ الوطن العربي، بل هو الإنسان الذي أستطاع من خلال فنه التعبير عن هموم وطنه التي هي أيضًا همومه الشخصية، وعن طريق هذا الصدق أستطاع أن يولد كل يوم ميلاد جديد.



في مسلسل "الراية البيضا" 1988، يمكن أن نشاهد شخصية فاطمة المعداوي التي جسدتها الفنانة المبهرة سناء جميل، شخصية فاطمة هنا هي انعكاس لحالة المجتمع بعد الانفتاح الاقتصادي في عصر السادات، حيث أصبح الجميع يسعون خلف المال، ويقتتلون عليه، وفي سبيل الحصول عليه يمكن أن تدور المعارك ومنها المعركة التي جسدها عكاشة في مسلسله بين فاطمة والدكتور أبو الغاز، الأولى تملك المال المحاط بالجهل الذي يريد العشوائية والتخلف، والآخر يملك العلم والقيم وسط مجتمع كفر بهذه القيم السامية ونبذها. أثناء طريقه للبحث عن المال.



ربما إدراك أسامه لهذا الخطر الكبير الذي يهدد وطنه، ومن منطلق رؤيته كفنان ظل سؤال ضرورة محاربة الفساد يؤرقه ليأتي في العام التالي 1989 بمسلسل "أنا وبابا في المشمش"، وهو صرخة أخرى من صرخات الأستاذ للتنبيه بخطورة الغرق في بحر الفساد، لكيلا تكون حياتنا في المشمش.



ولكن إذا عدنا إلى العام 1986، وجدنا أن بعض القضايا والأسئلة التي كانت تؤرق عكاشة تبلور وظهر للنور كثير منها من خلال مسلسله "رحلة السيد أبو العلا البشري" ولكننا يمكن أن نختار من هذه القضايا القضية التي عبر عنها من خلال شخصية مجدي الذي أراد أن يخطب هالة ليكون زواجهم أشبه بالمصلحة، إنسان يظن أنه يستطيع شراء إنسانة باسم الزواج، وليس زواج من أجل المحبة والإنسانية، ربما نتذكر هذه القصة، مع ظهور تريند "قائمة المنقولات" الذي يدور اليوم على منصات التواصل الاجتماعي.



وفي مسلسل "ضمير أبلة حكمت" 1991، وهو واحد من مسلسلين قدمتهم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامه للتلفزيون، ويعتبر المسلسل من أهم أعمالها بشكل عام، وفيه حاول عكاشة التنبيه إلى ضرورة التركيز على القيم التي يتم زرعها في الأطفال منذ الصغر، وطرح أسئلة التعليم في المجتمع، ولماذا يفشل التعليم في مجتمعنا؟ وكيف غاب دوره؟!

فنرى أن غياب الأسرة داخل المسلسل له دور حاسم ورئيسي في تدهور وضع التعليم، الذي هو علاقة تفاعلية بين الأسرة التي ترسل أبنائها للتعلم، فالمدرسة مكان للتعلم وكذلك الأسرة يجب أن تكون مدرسة تشارك المنظومة التعليمية هدفها وهو زرع القيم السامية في الإنسان. فالمدرسة مهما كانت مناهجها الدراسية متطورة ومتقدمة مستحيل أن تخلق شخص سوي في ظل تفكك أسري خطير وعميق.

كل ما سبق كان مجرد عرض سريع لمسلسلات شاهدتها أنا للأستاذ أسمه أنور عكاشة بعدما تعرفت على اسمه من خلال مسلسل "راجعين يا هوى" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، أرى أن هذا المسلسل جاء ليلفت انتباه جيلي هذا الجيل الذي يبلغ الآن العشرون من عمره وربما أقل، إلى قيمة هذا الفنان، فالمسلسل الذي كتبه محمد سليمان عبد الملك وأخرجه محمد سلامة من قصة لأسامة أنور عكاشة، جعلني حتى لا أكتشف أشياء جديدة في عالم عكاشة بل أعيد النظر إلى مسلسلات شاهدتها من قبل مثل الشهد والدموع والأجزاء الأولى من ليالي الحلمية اللذان رأيتهم لعرضهم المستمر في التلفزيون، دون أن أعرف أن من كتبهم فنان بهذه القيمة.

ففي مسلسل "راجعين يا هوى" لفت انتباهي بجانب أشياء كثيرة مثل أماكن التصوير والإخراج ككل، أذهلني للغاية فكرة انشقاق العائلة الواحدة، الذي يمكن أن يكون انفصال لمجتمع واحد، أن يعيش كل فرد في هذا المجتمع في واديه الخاص، وأن يكون لكل منهم قضية مختلفة عن الآخر ولا يبالي أحد بهموم الآخر أو هموم البيت ككل.

لا أعلم مدى التغير الذي طرأ على القصة الأصلية التي كتبها أسامه أنور عكاشة، ولكن أرى أن جوهر الحكاية والقصة عبقري، ينبه إلى ضرورة الاصطفاف، والاتحاد من أجل هدف واحد، هو هدف البيت ككل، وليس من أجل أهداف فردية.

هذا يجعلنا نشير ونتوقف إلى نقطة في غاية الأهمية وهي أن أسامة أنور عكاشة وكما قلت هو المهموم الذي يحاول التعبير عن هموم وطنه في كل فترة، ففي أجزاء ليالي الحلمية وهو أهم أعماله على الإطلاق ومن أهم مسلسلات الدراما الإنسانية، يسرد أسامه التغيرات التي طرأت على المجتمع المصري قبل وبعد ثورة يوليو، نرى تأثر أسامة الشخصي وانطباعه عن الزعيم عبد الناصر. ونقله لشعور الشارع وحديث الناس على المقهى.

وهذا الإخلاص في عرض ونقاش أي فكرة وقضية تعد من إشكاليات مجتمعنا، في صورة خطاب جمالي وفني محكم التفاصيل والأركان، هو أعظم ما يمكن أن يقدمه فنان، وهو الإخلاص لوطنه. هذا الإخلاص يخلد سيرة الفنان الذي أصبح اسمه يردد كل يوم عن طريق أعماله الفنية التي تذاع عبر الشاشات ليل نهار، الأعمال التي تحاكي هموم البسطاء، وتمس أعماقهم، مما يجعلها بمثابة ميلاد يومي، لفنان هو أسامة أنور عكاشة.