تأجيل محاكمة 3 أشقاء قتلوا جارهم بالشرقية لـ26 سبتمبر

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير أحمد زكي وأمانة سر خالد إسماعيل تأجيل محاكمة 3 أشقاء لجلسة 26 سبتمبر المقبل، لمناقشة شهود الإثبات والطبيب الشرعي؛ لاتهامهم بالاشتراك في قتل جارهم؛ بسبب خلافات بين المتهمين وبين أقارب المجني عليه في مدينة القرين بالشرقية.

تعود تفاصيل القضية ليوم 3 أبريل الماضي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى القرين المركزي بوصول علي طلبة محمد علي، مُقيم في القرين، مصابًا بجرح غائر بالرأس وعدة كدمات في القدمين وأنحاء متفرقة بالجسد.

توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: أحمد. ال. ع. س، 37 عامًا، وشقيقيه محمد. ال. ع. س، 20 عامًا، وإيهاب. ال. ع. س، 28 عامًا، مقيمين بمدينة القرين، انتقامًا منه لتدخل المجني عليه محاولًا إنهاء تلك مشاجرة بين أقاربه والمتهمين، وأنهم قاموا بضربه بواسطة عصا خشبية كانت بحوزتهم، وكال له المتهم الثاني ضربة استقرت بكتفه الأيمن فهوى أرضًا، وواصل باقي المتهمين الاعتداء عليه ضربًا بذات الأداة وأحدثوا ما به من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدين من ذلك إزهاق.

تم ضبط المتهمين الأول والثاني فيما لاذ المتهم الثالث بالفرار والهرب، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.