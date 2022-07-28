الخميس 28 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

توقيع اتفاق بين الجزائر والنيجر ونيجيريا لبناء خط الغاز العابر للصحراء

خط غاز
خط غاز
ads

أفاد تليفزيون النهار الجزائري، اليوم الخميس، بأن الجزائر وقعت اتفاقًا مع النيجر ونيجيريا للشروع في بناء خط الغاز العابر للصحراء.
وكانت الدول الثلاث اتفقت في يونيو على إحياء المحادثات بشأن المشروع، الذي يمثل فرصة لأوروبا لتنويع مصادرها للغاز.

وفي وقت سابق، دعت الحكومة الإسبانية، اليوم الإثنين، مجموعات الطاقة في البلاد إلى "الحدّ قدر الإمكان" من وارداتها من الغاز الروسي، وذلك بعدما أصبحت روسيا في يونيو ثاني أكبر مورّد لإسبانيا قبل الجزائر.

وقالت وزيرة التحوّل البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا عقب اجتماع لمجلس الوزراء "سيكون من الجيد" للشركات التي تبيع الغاز "السعي لتقليل وارداتها من روسيا قدر الإمكان".

بخلاف النفط، لا يتأثر الغاز الروسي بالعقوبات الأوروبية التي فرضت في أعقاب غزو أوكرانيا، لكن الوزيرة أوضحت أنّه "من الأفضل البحث عن بدائل".

وتأتي هذه الرسالة التي قالت الوزيرة إنها تريد "نقلها على الفور" إلى مجموعات الطاقة، في وقت أصبحت روسيا ثاني مورّد للغاز لإسبانيا في يونيو، بعد الولايات المتحدة.

وبحسب إدارة شبكة الغاز الإسبانية، فإن 24,4 في المائة من الغاز الذي استوردته إسبانيا الشهر الماضي كان مصدره روسيا، مقابل 29,6 في المائة من الولايات المتحدة. ولم تمثّل الجزائر التي كانت المورّد الرئيسي للبلاد لفترة طويلة، سوى 21,6 في المائة من الواردات.

وأشارت تيريزا ريبيرا إلى أنّ مشتريات الغاز الروسي في يونيو "ربما تتوافق مع الاتفاقيات التجارية السابقة" للحرب في أوكرانيا. إلّا أنها أكدت أهمية أن تعمل الشركات الإسبانية على "تنويع عقودها".

وتستورد إسبانيا جزءًا كبيرًا من غازها من الجزائر، خصوصًا عبر خط أنابيب ميدغاز الذي يربط شبه الجزيرة الأيبيرية بحقول الغاز التي تديرها شركة النفط والغاز الجزائرية العملاقة "سوناطراك".

لكن واردات الغاز الجزائري تراجعت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، في أعقاب قرار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مارس دعم خطّة الحكم الذاتي للصحراء المغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة، لإنهاء أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط استمرت نحو عام.

وردًا على ذلك، علّقت السلطات الجزائرية في بداية مايو معاهدة التعاون مع إسبانيا، فيما لم تستبعد "سوناطراك" زيادة سعر الغاز الذي تصدّره إلى إسبانيا.

الجزائر النيجر ونيجيريا اوروبا الغاز الروسي روسيا اسبانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

الأكثر قراءة

الآن.. نتيجة ثالثة ثانوي أزهر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

مفتوح الآن.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

« القايمة سقطت».. مشاركة تثير جدلا بشأن «المنقولات الزوجية» على مواقع التواصل الاجتماعي

الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية .. نتيجة 3 ثانوى أزهرى

إلغاء قائمة المنقولات الزوجية.. قصة حملة أثارت الجدل فى مصر خلال 24 ساعة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر موقع الأزهر التعليمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى ذكرى الهجرة نسأل: لماذا اختفت الأغنية الدينية؟

سارة الأمين

ليست كل «يا ريس» مثل أختها

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المتحدة للخدمات الإعلامية.. وإبراز الإنجازات القومية

حسين دعسة

الاتحاد الأوروبى.. ومقترحات «بوريل»: إيران لن توافق على الاتفاق النووى

د.كريمة الحفناوى

التغيرات المناخية.. وقطاع الزراعة

عبد الرحيم طايع

البشر العدميون واستعجال نهاية العالم

خالد عكاشة

تهديد خطر الإرهاب لا يزال مرتفعًا ويتصاعد

مدحت بشاى

في ذكري رحيل المبدع فاروق الفيشاوي

صور

«الناجح يرفع إيده»: مؤتمر لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

الشوط الأول.. أليو ديانج يهز شباك المقاصة

الزمالك يهزم سموحة ويعزز صدارته للدورى

محطة تل أبيب

المزيد

سر نشر الجيش الإسرائيلى «إحداثيات خريطة»: رسالة خفية ووثائق من غزة (شاهد)

وفد إسرائيلى يتوجه إلى روسيا وسط خلافات بشأن الوكالة اليهودية للهجرة

المياه واتفاقية السلام.. ماذا حدث في اجتماع رئيس وزراء إسرائيل وملك الأردن؟