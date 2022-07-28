الخميس 28 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

الشركة المصرية للتعدين وإدارة وإستغلال المحاجر والملاحات تحصل على جائزتين عالميتين

جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية
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حصلت الشركة المصرية للتعدين وإدارة وإستغلال المحاجر والملاحات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على جائزة التميز العالمية فى نظم المعلومات الجغرافية ، والحصول على المركز الأول عالمياً فى قطاع حوكمة المحاجر ، وذلك فى إطار فعاليات المؤتمر الدولى لمستخدمى برامجيات " إيزرى" لنظم المعلومات الجغرافية 2022 الذى يعد أكبر حدث دولى فى العالم مخصص لنظم المعلومات الجغرافية ويتم إقامته سنوياً فى الولايات المتحدة الأمريكية ويشارك به أكثر من (75) ألف مشارك من كبرى الشركات والمؤسسات فى العالم.

وخلال الإحتفالية التى نظمها معهد نظم الأبحاث البيئية العالمى " إيزرى " ألقى اللواء أ ح عبدالسلام أحمد شفيق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة وإستغلال المحاجر والملاحات كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور ، مقدماً الشكر والتقدير  للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من جهود مضنية لدعم الشركة للمساهمة فى تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة للدولة المصرية ، كما أشار إلى الدور الحيوى لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى دعم وتشجيع جهود الشركة التى تكللت بالحصول على تلك الجائزة .

كما ألقى المدير الإقليمى لشركة" إيزرى" كلمة أشاد خلالها بالجهود التى تبذلها الشركة المصرية للتعدين وإدارة وإستغلال المحاجر والملاحات للعمل بمنظومة الحوكمة والسيطرة فى ظل إعتمادها على أحدث الأنظمة العلمية المتطورة فى ذلك المجال  .

وتضمن الحفل تقديم فيلم عن نظم المعلومات الجغرافية وجائزة التميز ، كما تم تسليم جائزة التميز ، وجائزة الحصول على المركز الأول عالمياً ، وتبادل الجانبان الدروع التذكارية ، أعقبها منح شهادات التدريب للمتدربين من الشركة المصرية للتعدين وإدارة وإستغلال المحاجر والملاحات .

يذكر أن الشركة المصرية للتعدين وإدارة وإستغلال المحاجر والملاحات عملت على تطوير أنظمتها وإدخال تقنيات أنظمة المعلومات الجغرافية وتطبيق الحوكمة والتحول الرقمى من خلال منظومة إدارة موارد المؤسسات (ERP) (ساب) وتحويل البيانات الخاصة بالشركة إلى الصورة الرقمية الجغرافية ، إلى جانب إعداد الكوادر البشرية المتخصصة ، للمساهمة فى تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية بكفاءة عالية خلال تنفيذ أعمالها التشغيلية بإستخدام أحدث التقنيات .

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

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