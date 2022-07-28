بلاغ يتهم مبروك عطية بازدراء الأديان والسخرية من المسيح

تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد الداعية الأزهري مبروك عطية، يتهمه فيه بالسخرية من السيد المسيح عليه السلام.

وقال في بلاغه، فوجئ الجميع بفيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه المدعو مبروك عطية الداعية الإسلامي يسخر فيه من السيد المسيح عليه السلام.

وأوضح البلاغ أن مبروك عطية أنكر اسم المسيح ولقبه، وتداول هذا الفيديو بالصوت والصورة، وأن هذه التصريحات من مبروك عطية تشكل جريمة ازدراء الأديان وتهديدا للوحدة الوطنية، وتقويض السلام الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 98، ومن قانون العقوبات.

واختتم "صبري"، بلاغه ملتمسا إصدار الأمر بالتحقيق في البلاغ، وتقديم مبروك عطية للمحاكمة الجنائية العاجلة لاقترافه جريمة ازدراء الأديان المعاقب عليها بالمادة 98، ومن قانون العقوبات وقدم المستندات المؤيدة لبلاغه والتي تحوي كذلك على أسطوانة مدمجة.