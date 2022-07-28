الخميس 28 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

إشادة بنجاح مصنع «سيماف» فى إنتاج أول قطار مكون من 25 عربة لنقل الغلال

سيماف
سيماف
ads
  • نجاحات جديدة للعربية للتصنيع  في تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا
  • تصميم جديد يحافظ على سلامة وأمان  تداول هذه السلعة الاستراتيجية

أكد  الفريق "عبدالمنعم التراس"، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مصنع سيماف التابع للعربية للتصنيع  يستعد لتسليم ٢٥ عربة  الدفعة الأولى من عربات نقل الغلال إلى هيئة السكة الحديد، ويعقبها خلال الأربعة  أشهر القادمة  تصنيع وإنتاج عدد (50) عربة لاستكمال أسطول نقل الغلال. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقيام الهيئة العربية للتصنيع بإنتاج عربات سكة حديد مجهزة لنقل الغلال بطاقات نقل كبيرة لتسمح بسرعة نقل وتفريغ سفن نقل الغلال بالموانئ المصرية، ونقلها إلى أماكن صوامع تخزين الغلال، والتي تم إنشاؤها في مختلف محافظات الجمهورية.

No description available.

وأضاف أنه سبق صدور تكليف من الرئيس السيسي، للهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع شركة أباظة لصناعة المقطورات، لتصميم وتصنيع أسطول بري لنقل الغلال من أماكن الحصاد إلى مواقع صوامع الغلال.

No description available.

وأشاد "التراس" بهذه الرؤية الثاقبة البعيدة، والتي اتضح مغزاها الآن عندما تفاقمت المشكلة الاقتصادية والتضخم العالمي، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتغييرات العالمية، مما أدى إلى الأزمة العالمية في إنتاج وتسويق القمح على مستوى العالم.

No description available.

وأشار إلى أن التوجيهات كانت بسرعة تصميم وإنتاج وسائل النقل من عربات السكك الحديدية والناقلات العملاقة لنقل وتداول القمح من مناطق التجميع المختلفة من جميع المحافظات والخاصة بالقمح المحلي، وكذا من الموانئ التي تستقبل القمح المستورد وذلك لسرعة نقل الأقماح إلى صوامع التخزين المنتشرة، والتي تم إنشاؤها في جميع المحافظات لوقف الهدر والمحافظة على صلاحيتها ومقاومة آفاتها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

الأكثر قراءة

الآن.. نتيجة ثالثة ثانوي أزهر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

مفتوح الآن.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

« القايمة سقطت».. مشاركة تثير جدلا بشأن «المنقولات الزوجية» على مواقع التواصل الاجتماعي

إلغاء قائمة المنقولات الزوجية.. قصة حملة أثارت الجدل فى مصر خلال 24 ساعة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر موقع الأزهر التعليمي

نتيجة 3 ثانوى أزهر| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الأمين

ليست كل «يا ريس» مثل أختها

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المتحدة للخدمات الإعلامية.. وإبراز الإنجازات القومية

حسين دعسة

الاتحاد الأوروبى.. ومقترحات «بوريل»: إيران لن توافق على الاتفاق النووى

د.كريمة الحفناوى

التغيرات المناخية.. وقطاع الزراعة

عبد الرحيم طايع

البشر العدميون واستعجال نهاية العالم

خالد عكاشة

تهديد خطر الإرهاب لا يزال مرتفعًا ويتصاعد

مدحت بشاى

في ذكري رحيل المبدع فاروق الفيشاوي

ماجد حبته

التعاون المصرى الهندى

صور

الشوط الأول.. أليو ديانج يهز شباك المقاصة

الزمالك يهزم سموحة ويعزز صدارته للدورى

الأهلى يصالح جمهوره بثنائية فى شباك الجونة

محطة تل أبيب

المزيد

سر نشر الجيش الإسرائيلى «إحداثيات خريطة»: رسالة خفية ووثائق من غزة (شاهد)

وفد إسرائيلى يتوجه إلى روسيا وسط خلافات بشأن الوكالة اليهودية للهجرة

المياه واتفاقية السلام.. ماذا حدث في اجتماع رئيس وزراء إسرائيل وملك الأردن؟