إشادة بنجاح مصنع «سيماف» فى إنتاج أول قطار مكون من 25 عربة لنقل الغلال

نجاحات جديدة للعربية للتصنيع في تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

تصميم جديد يحافظ على سلامة وأمان تداول هذه السلعة الاستراتيجية

أكد الفريق "عبدالمنعم التراس"، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مصنع سيماف التابع للعربية للتصنيع يستعد لتسليم ٢٥ عربة الدفعة الأولى من عربات نقل الغلال إلى هيئة السكة الحديد، ويعقبها خلال الأربعة أشهر القادمة تصنيع وإنتاج عدد (50) عربة لاستكمال أسطول نقل الغلال. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقيام الهيئة العربية للتصنيع بإنتاج عربات سكة حديد مجهزة لنقل الغلال بطاقات نقل كبيرة لتسمح بسرعة نقل وتفريغ سفن نقل الغلال بالموانئ المصرية، ونقلها إلى أماكن صوامع تخزين الغلال، والتي تم إنشاؤها في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أنه سبق صدور تكليف من الرئيس السيسي، للهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع شركة أباظة لصناعة المقطورات، لتصميم وتصنيع أسطول بري لنقل الغلال من أماكن الحصاد إلى مواقع صوامع الغلال.

وأشاد "التراس" بهذه الرؤية الثاقبة البعيدة، والتي اتضح مغزاها الآن عندما تفاقمت المشكلة الاقتصادية والتضخم العالمي، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتغييرات العالمية، مما أدى إلى الأزمة العالمية في إنتاج وتسويق القمح على مستوى العالم.

وأشار إلى أن التوجيهات كانت بسرعة تصميم وإنتاج وسائل النقل من عربات السكك الحديدية والناقلات العملاقة لنقل وتداول القمح من مناطق التجميع المختلفة من جميع المحافظات والخاصة بالقمح المحلي، وكذا من الموانئ التي تستقبل القمح المستورد وذلك لسرعة نقل الأقماح إلى صوامع التخزين المنتشرة، والتي تم إنشاؤها في جميع المحافظات لوقف الهدر والمحافظة على صلاحيتها ومقاومة آفاتها.