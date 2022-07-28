الخميس 28 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة 6 بانقلاب سيارة ملاكى على صحراوى المنيا

انقلاب سيارة ملاكى
انقلاب سيارة ملاكى
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أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربى بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا بالقرب من مدخل المحافظة، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى وقوع مصابين.

وبإنتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام.

حادث انقلاب سيارة ملاكى الطريق الصحراوي الغربي محافظة المنيا

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وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

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