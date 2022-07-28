مصرع شخص بانقلاب ملاكى على طريق أسيوط الغربى

لقي شخص مصرعه في حادث بطريق القاهرة أسيوط الغربي في نطاق محافظة الفيوم، حيث انفصل رأسه عن جسده بشكل جزئي إثر انقلاب سيارته الملاكي، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى ووجود جثة بطريق أسيوط الغربى بعد كمين الروس اتجاه القاهرة.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع قائد السيارة ورأسه مفصول بشكل جزئى عن جسده، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.