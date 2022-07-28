الخميس 28 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

ضبط ربة منزل لاتهامها بإلقاء طفلها بمنزل تحت الإنشاء بشبين القناطر

جريدة الدستور
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط ربة منزل، مقيمة دائرة مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، لاتهامها بإلقاء رضيعها بمنزل مهجور "تحت الإنشاء" بمنطقة مساكن المرور دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من أحد الأهالي "صاحب سوبر ماركت" مقيم دائرة المركز بالعثور على طفل رضيع بمنزل مهجور "تحت الإنشاء" بمنطقة مساكن المرور دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين العثور على طفل رضيع يبلغ من العمر حوالي عام وشهرين، بمنزل مهجور "تحت الإنشاء" بمنطقة مساكن المرور دائرة مركز شرطة شبين القناطر، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، وتم إيداعه بأحد دور الرعاية بناءً على قرار النيابة العامة.

وبتكثيف التحريات من قبل رجال المباحث بالمركز أمكن التوصل إلى والدة الطفل التي تركته بمنزل تحت الإنشاء وفرت هاربة، وتبين أنها تدعي "ش م إ"، 21 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة.

بمواجهتها أقرت أن الطفل هو نجلها ويدعي "مالك"، موضحة أنها حملت بالطفل بعلاقة غير شرعية من والده قبل الزواج بها، ويدعي "ع خ ع"، سائق، والمقيم ذات العنوان.

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية حول الواقعة، موضحة أنها اتفقت مع زوجها المتهم، بعد شكه في نسب الطفل إليه ورفضه أيضًا قيده أو إقامته رفقتهما، قامت بتركه بمكان العثور عليه وفرت هاربة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط الزوج المتهم الهارب، والتحفظ على المتهمة تحت تصرف النيابة، وإيداع الطفل دار رعاية.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية منطقة مساكن المرور

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الكرة وتجارة التعصب

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