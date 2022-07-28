المشدد 6 سنوات لـ 4 متهمين بتجارة المخدرات

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمهم مبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاحين الناري والأبيض المضبوطين، وذلك لاتهامهم بإحراز وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وألزمتهم المصاريف، وذلك فى أحداث القضية رقم 4405 لعام 2022 جنايات مركز كفر الشيخ، والمقيدة برقم 828 لسنة 2022 كلى كفر الشيخ.

كانت جهات التحقيق قد أحالت كل من "ع. ص. ت.ا"، 45 سنة، سائق، و"ر. م. ص. ا. ع"، 42 سنة، صاحب قهوة، و"س. ح. م. م"، 42 سنة، ميكانيكي، و"ع. ي. ع. ح. ب"، 43 سنة، سائق لمحكمة الجنايات لإجراء محاكمتهم عما أُسند إليهم من اتهام، لقيامهم فى يوم 23 مارس الجاري، بدائرة مركز كفر الشيخ حازوا و أحرزوا جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا و أحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبيَّن من أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات أنهم حازوا وأحرزوا ذخيرة 3 طلقات، مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق، دون أن يكون مرخص له حيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات، كذا إحراز وحيازة سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمين قد عُثر بحوزتهم أثناء ضبطهم على مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر حية، حيث عُثر بحوزة المتهم الأول على سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش" بداخله طلقة وكذا طلقتين خرطوش وهاتف محمول.

كما عُثر بحوزة المتهم الثاني على سلاح أبيض مطواه قرن غزال، ومبلغ مالي، أما المتهم الثالث فقد عُثر بحوزته على كيس بلاستيكي بداخله 71 لفافة ورقية ثبت أنها لجوهر الهيروين المخدر، وعُثر بحوزة المتهم الرابع على فارغ علبة سجائر بداخلها 13 لفافة ورقية ثبت أنها لجوهر الهيروين المخدر وهاتف محمول.

بمواجهتهم أقروا بإحرازهم وحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري والذخيرة والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسهم وتجارتهم الآثمة، والمبلغ المالي حصيلة ذلك الإتجار، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والسيارة المضبوطة لتسهيل انتقالهم لترويج المخدرات.